ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ и десятки техники за сутки

На Покровском направлении наши защитники отразили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Нововасиловка, Млечное и Новооленовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.