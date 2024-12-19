ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ и десятки техники за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ и десятки техники за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ и десятки техники за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ.

Главные тезисы

  • Украинские войска в сутки уничтожили 1530 российских военных и десятки единиц техники захватчика.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже превышает 768 тысяч военных.
  • На фронте зафиксировано 250 боевых столкновений, в том числе важные события на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и других направлениях.
  • Украинские защитники отбили более 100 атак вражеских сил у разных населенных пунктов на разных направлениях фронта.
  • Силовые структуры демонстрируют готовность к защите каждого угла и демонтированию враждебной угрозы на всех фронтовых участках.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1530 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9576 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 799 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 21 178 (+14) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1026 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 521 (+51) ед;

  • крылатых ракет — 2943 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31 678 (+68) ед;

  • специальной техники — 3656 (+4) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак в сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполевки и Тернов.

  • Пять попыток атаковать позиции наших войск отразили украинские защитники на Северском направлении вблизи Верхнекаменского.

  • На Краматорском направлении противник пять раз пытался продвигаться в районе Временного Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы.

  • На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Нововасиловка, Млечное и Новооленовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак у Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Дачного, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Времивском направлении враг также совершил 25 штурмовых действий недалеко от Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

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