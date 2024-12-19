ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ и десятки техники за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ.
Главные тезисы
- Украинские войска в сутки уничтожили 1530 российских военных и десятки единиц техники захватчика.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже превышает 768 тысяч военных.
- На фронте зафиксировано 250 боевых столкновений, в том числе важные события на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и других направлениях.
- Украинские защитники отбили более 100 атак вражеских сил у разных населенных пунктов на разных направлениях фронта.
- Силовые структуры демонстрируют готовность к защите каждого угла и демонтированию враждебной угрозы на всех фронтовых участках.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1530 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9576 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 19 799 (+27) ед;
артиллерийских систем — 21 178 (+14) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1026 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 521 (+51) ед;
крылатых ракет — 2943 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 31 678 (+68) ед;
специальной техники — 3656 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполевки и Тернов.
Пять попыток атаковать позиции наших войск отразили украинские защитники на Северском направлении вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении противник пять раз пытался продвигаться в районе Временного Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак у Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Дачного, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении враг также совершил 25 штурмовых действий недалеко от Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.
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