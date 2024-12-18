Сделано в Украине. В ВСУ будут массово поставлять бесшумный транспортер CRAB-LS

В Украине официально допущен к эксплуатации универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства.
Главные тезисы
- CRAB-LS — уникальный роботизированный комплекс, который уже допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.
- Благодаря бесшумному электродвигателю и вездеходным шинам CRAB-LS обеспечивает мобильность в сложных условиях, помогая увеличить эффективность выполнения задач и спасает жизни военнослужащих.
- CRAB-LS предназначен для широкого спектра задач, включая логистику, доставку боеприпасов и эвакуацию раненых, что делает его неотъемлемой частью военного обеспечения.
- Комплекс может быть оборудован боевыми модулями, что позволяет использовать его как наземного дрона-камикадзе для выполнения задач в опасных зонах.
- CRAB-LS уже показал свою эффективность, эвакуируя раненых и доставляя необходимый груз в районы боевых действий, способствуя улучшению работы Вооруженных Сил Украины.
В ВСУ будут массово поставлять бесшумный транспортер CRAB-LS
Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники отметило, что CRAB-LS предназначен для выполнения широкого спектра задач, главной из которых является логистическое обеспечение.
Комплекс может доставлять боеприпасы, снаряжение, провизию в боевые позиции и эвакуировать раненых.
Благодаря модульной конструкции комплекс может быть оборудован боевыми модулями, выполняя функции транспортера или даже наземного дрона-камикадзе в опасных зонах.
Среди ключевых технических характеристик CRAB-LS отличается бесшумный электродвигатель с высокой тяговой мощностью.
Также важны в комплексе вездеходные шины, которые обеспечивают мобильность в сложных условиях:
на песчаных насыпях,
болотистых участках,
рельефах с препятствиями.
Комплексы уже активно используются силами обороны Украины.
Отмечается, что новый роботизированный комплекс не только улучшает эффективность выполнения задач, но спасает жизнь военных.
Кроме того, как добавили в Минобороны, уже есть пример применения этого комплекса как наземного дрона-камикадзе.
ВСУ смогут применить на фронте Droid TW 12.7
Министерство обороны допустило в эксплуатацию украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7. Он оснащен пулеметом Browning 12.7.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как отметили в ведомстве, комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.
Характеристики Droid TW 12.7:
пулемет калибра 12.7 мм
гусеничная платформа для самых сложных условий
дистанционное управление через планшет
работает на цифровой связи.
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