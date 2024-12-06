Дроны-ракеты "Пекло". Зеленский передал Силам обороны Украины первую партию — видео

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил передал Силам обороны Украины первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".
Главные тезисы
- Украинские ракеты-дроны «Пекло» имеют дальность поражения 700 км и скорость 700 км/ч, учитывая их эффективность и доступность по сравнению с аналогами.
- Новейшие ракеты-дроны уже имеют успешные боевые приложения, идет постоянное усовершенствование для расширения перечня возможных объектов поражения.
- Президент Зеленский подчеркнул приоритетность задачи наращивания производства и применения дронов-ракет «Пекло», вклад каждого в оборонное производство имеет важное значение.
Зеленский передал в войско дроны-ракеты "Пекло" украинского производства
Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые были переданы в армию и запущены в серийное производство.
Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.
Из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются, однако следует напомнить, что ранее глава государства отмечал, что это принципиально новый вид вооружения.
Также участники мероприятия подчеркнули, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, значительно дешевле.
Участие в мероприятии, кроме главы государства, приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр и советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.
Летит на 700 км: подробности о дрон-ракете "Пекло"
Новейшую ракету-дрон «Пекло» украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки — в течение года. В настоящее время она не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется для расширения перечня возможных объектов поражения.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Сметанин уточнил, что сейчас ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ, улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения. Разрабатываются новые виды боевой части для расширения списка возможных объектов поражения.
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