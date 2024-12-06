Дроны-ракеты "Пекло". Зеленский передал Силам обороны Украины первую партию — видео

Зеленский передал в войско дроны-ракеты "Пекло" украинского производства

Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые были переданы в армию и запущены в серийное производство.

Дрон-ракета «Пекло». Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине драться. Владимир Зеленский Президент Украины

Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло", — сообщили во время мероприятия. Поделиться

Из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются, однако следует напомнить, что ранее глава государства отмечал, что это принципиально новый вид вооружения.

Дроны-ракеты "Пекло"

Также участники мероприятия подчеркнули, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, значительно дешевле.

Участие в мероприятии, кроме главы государства, приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр и советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Дроны-ракеты "Пекло"

Летит на 700 км: подробности о дрон-ракете "Пекло"

Новейшую ракету-дрон «Пекло» украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки — в течение года. В настоящее время она не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется для расширения перечня возможных объектов поражения.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки в течение года. Изделие уже имеет успешные боевые приложения. Летит со скоростью 700 км/ч, на расстояние до 700 км. "Пекло" не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется. Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Сметанин уточнил, что сейчас ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ, улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения. Разрабатываются новые виды боевой части для расширения списка возможных объектов поражения.