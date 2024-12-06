Дрони-ракети "Пекло". Зеленський передав Силам оборони України першу партію — відео

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил передав Силам оборони України першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".

Зеленський передав у військо дрони-ракети “Пекло” українського виробництва

Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запустили у серійне виробництво.

Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися. Володимир Зеленський Президент України

Згадана ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Вже є п'ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло", — повідомили під час заходу. Поширити

З міркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються, однак варто нагадати, що раніше глава держави зазначав, що це принципово новий вид озброєння.

Дрони-ракети “Пекло”

Також учасники заходу наголосили, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, натомість значно дешевші.

Участь в заході, крім глави держави, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Дрони-ракети “Пекло”

Летить на 700 км: подробиці про дрон-ракету “Пекло”

Новітню ракету-дрон «Пекло» український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Наразі вона не лише виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється для розширення переліку можливих обʼєктів ураження.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування. Летить зі швидкістю 700 км/год, на відстань до 700 км. “Пекло” не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Герман Сметанін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Сметанін уточнив, що наразі постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження.