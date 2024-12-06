Дрони-ракети "Пекло". Зеленський передав Силам оборони України першу партію — відео

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил передав Силам оборони України першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".
Головні тези:
- Дрон-ракета “Пекло” має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.
- Українські ракети-дрони виявили себе як ефективна та доступна зброя порівняно з російськими аналогами.
- Удосконалення та розширення функціоналу ракет-дронів “Пекло” — пріоритетні завдання українських виробників.
Зеленський передав у військо дрони-ракети “Пекло” українського виробництва
Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запустили у серійне виробництво.
Згадана ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.
З міркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються, однак варто нагадати, що раніше глава держави зазначав, що це принципово новий вид озброєння.
Також учасники заходу наголосили, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, натомість значно дешевші.
Участь в заході, крім глави держави, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.
Летить на 700 км: подробиці про дрон-ракету “Пекло”
Новітню ракету-дрон «Пекло» український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Наразі вона не лише виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється для розширення переліку можливих обʼєктів ураження.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Сметанін уточнив, що наразі постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження.
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