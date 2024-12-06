Дрони-ракети "Пекло". Зеленський передав Силам оборони України першу партію — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрони-ракети "Пекло". Зеленський передав Силам оборони України першу партію — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил передав Силам оборони України першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".

Головні тези:

  • Дрон-ракета “Пекло” має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.
  • Українські ракети-дрони виявили себе як ефективна та доступна зброя порівняно з російськими аналогами.
  • Удосконалення та розширення функціоналу ракет-дронів “Пекло” — пріоритетні завдання українських виробників.

Зеленський передав у військо дрони-ракети “Пекло” українського виробництва

Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запустили у серійне виробництво.

Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згадана ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Вже є п'ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло", — повідомили під час заходу.

З міркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються, однак варто нагадати, що раніше глава держави зазначав, що це принципово новий вид озброєння.

Дрони-ракети “Пекло”

Також учасники заходу наголосили, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, натомість значно дешевші.

Участь в заході, крім глави держави, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Дрони-ракети “Пекло”

Летить на 700 км: подробиці про дрон-ракету “Пекло”

Новітню ракету-дрон «Пекло» український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Наразі вона не лише виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється для розширення переліку можливих обʼєктів ураження.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування. Летить зі швидкістю 700 км/год, на відстань до 700 км. “Пекло” не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється.

Герман Сметанін

Герман Сметанін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Сметанін уточнив, що наразі постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров уперше озвучив вартість української ракети-дрона "Паляниця"
Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони вперше задіяли далекобійну ракету "Паляниця" для ураження військової цілі в Криму — джерела
Сили оборони вперше задіяли далекобійну ракету "Паляниця" для ураження військової цілі в Криму — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ
Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?