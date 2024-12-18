Зроблено в Україні. До ЗСУ масово постачатимуть безшумний транспортер CRAB-LS
Категорія
Технології
Дата публікації

Зроблено в Україні. До ЗСУ масово постачатимуть безшумний транспортер CRAB-LS

Міністерство оборони України
CRAB-LS

В Україні офіційно допустили до експлуатації універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS вітчизняного виробництва. 

Головні тези:

  • CRAB-LS призначений для виконання широкого спектра завдань, включаючи логістику та евакуацію поранених військових.
  • У комплексі важливими є безшумний електродвигун та всюдихідні шини, що забезпечують мобільність в складних умовах.
  • CRAB-LS вже активно використовується ЗСУ та допомагає підвищити ефективність виконання завдань і рятує життя військовослужбовців.

До ЗСУ масово постачатимуть безшумний транспортер CRAB-LS

Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки зазначило, що CRAB-LS призначений для виконання широкого спектра завдань, головним з яких є логістичне забезпечення.

Комплекс може доставляти боєприпаси, спорядження, провізію до бойових позицій та евакуювати поранених.

Завдяки модульній конструкції, комплекс може бути обладнаний бойовими модулями, виконуючи функції транспортера або навіть наземного дрона-камікадзе у небезпечних зонах.

Серед ключових технічних характеристик CRAB-LS відзначається безшумний електродвигун з високою тягловою потужністю.

Також важливими у комплексі є всюдихідні шини, які забезпечують мобільність у складних умовах:

  • на піщаних насипах,

  • болотистих ділянках,

  • рельєфах із перешкодами.

Комплекси вже активно використовуються Силами оборони України.

Завдяки ним було евакуйовано десятки поранених і доставлено тонни необхідного вантажу в райони інтенсивних бойових дій.

Зазначається, що новий роботизований комплекс не лише покращує ефективність виконання завдань, а й рятує життя військових.

Окрім цього, як додали в Міноборони, вже є приклад застосування цього комплексу як наземного дрона-камікадзе.

ЗСУ зможуть застосувати на фронті Droid TW 12.7

Міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • кулемет калібру 12.7 мм

  • гусенична платформа для найскладніших умов

  • дистанційне управління через планшет

  • ⁠працює на цифровому звʼязку.

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