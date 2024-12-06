Українські розробники створили новий дрон ЕЛЬФ-П. Чим він унікальний

В Україні створили новий безпілотник ЕЛЬФ-П. Він призначений для знищення російських дронів "Орлан", ZALA та SuperCam.

Українські розробники створили новий дрон ЕЛЬФ-П

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров нагадав, що свої розвідувальні дрони росіяни використовують для наведення ракет "Іскандер" та безпілотників "Ланцет". При цьому збивати розвідувальні ворожі дрони ракетами ППО дорого й нераціонально.

Саме тому було створено дешевше рішення — безпілотник "ЕЛЬФ-П".

Бійці використовують цей дрон на Харківському, Сумському, Курському та Запорізькому напрямках. У нас уже багато підтверджень уражень російських розвіддронів безпілотник ЕЛЬФ-П. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

За його словами, виробники дрона зробили всі необхідні кроки для кодифікації за стандартами НАТО, а також випробували в бойових умовах.

Наразі виробник удосконалює розробку, щоб використовувати її для знищення "Шахедів".

Використання "Орланів" у війні Росії проти України

Росіяни використовують "Орлан-10" в Україні із самого початку війни у 2014 році, тобто вже аж понад 10 років.

Однак цього року, за даними Reuters, Росія почала використовувати нові дешеві безпілотники у своїх далеких атаках по Україні, щоб виявляти засоби ППО, фіксувати ушкодження і діяти як приманки. Поширити

Крім цього, окупанти почали ставити камери заднього огляду для захисту своїх розвідувальних дронів.