Українські розробники створили новий дрон ЕЛЬФ-П. Чим він унікальний

В Україні створили новий безпілотник ЕЛЬФ-П. Він призначений для знищення російських дронів "Орлан", ZALA та SuperCam.
Головні тези:
- Дрон ЕЛЬФ-П створений українськими розробниками для знищення російських дронів “Орлан”, ZALA та SuperCam.
- ЕЛЬФ-П є бюджетним рішенням для боротьби з розвідувальними дронами, які використовують росіяни.
- Дрон випробуваний у бойових умовах та удосконалюється для більш ефективного використання проти шахедів.
Українські розробники створили новий дрон ЕЛЬФ-П
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров нагадав, що свої розвідувальні дрони росіяни використовують для наведення ракет "Іскандер" та безпілотників "Ланцет". При цьому збивати розвідувальні ворожі дрони ракетами ППО дорого й нераціонально.
Саме тому було створено дешевше рішення — безпілотник "ЕЛЬФ-П".
За його словами, виробники дрона зробили всі необхідні кроки для кодифікації за стандартами НАТО, а також випробували в бойових умовах.
Наразі виробник удосконалює розробку, щоб використовувати її для знищення "Шахедів".
Використання "Орланів" у війні Росії проти України
Росіяни використовують "Орлан-10" в Україні із самого початку війни у 2014 році, тобто вже аж понад 10 років.
Крім цього, окупанти почали ставити камери заднього огляду для захисту своїх розвідувальних дронів.
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