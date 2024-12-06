Украинские разработчики создали новый дрон ЭЛЬФ-П. Чем он уникален

В Украине был создан новый беспилотник ЭЛЬФ-П. Он предназначен для уничтожения русских дронов "Орлан", ZALA и SuperCam.

Украинские разработчики создали новый дрон ЭЛЬФ-П

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров напомнил, что свои разведывательные дроны россияне используют для наведения ракет "Искандер" и беспилотников "Ланцета". При этом сбивать разведывательные вражеские дроны ракетами ПВО дорого и нерационально.

Именно поэтому было создано более дешевое решение — беспилотник "ЭЛЬФ-П".

Бойцы используют этот дрон на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях. У нас уже много подтверждений поражений российских разведдронов беспилотник ЭЛЬФ-П. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

По его словам, производители дрона предприняли все необходимые шаги для кодификации по стандартам НАТО, а также опробовали в боевых условиях.

Сейчас производитель усовершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения "Шахедов".

Использование "Орланов" в войне России против Украины

Россияне используют "Орлан-10" в Украине с самого начала войны в 2014 году, то есть уже более 10 лет.

Однако в этом году, по данным Reuters, Россия начала использовать новые дешевые беспилотники в своих дальних атаках по Украине, чтобы выявлять средства ПВО, фиксировать повреждения и действовать как приманки. Поделиться

Кроме этого, оккупанты начали ставить камеры заднего обзора для защиты своих разведывательных дронов.