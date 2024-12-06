Украинские разработчики создали новый дрон ЭЛЬФ-П. Чем он уникален

В Украине был создан новый беспилотник ЭЛЬФ-П. Он предназначен для уничтожения русских дронов "Орлан", ZALA и SuperCam.
Главные тезисы
- Дрон ЭЛЬФ-П разработан украинскими специалистами для эффективного уничтожения российских дронов “Орлан”, ZALA и SuperCam.
- Бюджетное решение в борьбе с разведывательными дронами, ЭЛЬФ-П успешно использовался в боевых условиях на различных направлениях.
- Производитель дрона работает над его кодификацией по стандартам НАТО и совершенствованием для более эффективного использования против шахедов.
Украинские разработчики создали новый дрон ЭЛЬФ-П
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров напомнил, что свои разведывательные дроны россияне используют для наведения ракет "Искандер" и беспилотников "Ланцета". При этом сбивать разведывательные вражеские дроны ракетами ПВО дорого и нерационально.
Именно поэтому было создано более дешевое решение — беспилотник "ЭЛЬФ-П".
По его словам, производители дрона предприняли все необходимые шаги для кодификации по стандартам НАТО, а также опробовали в боевых условиях.
Сейчас производитель усовершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения "Шахедов".
Использование "Орланов" в войне России против Украины
Россияне используют "Орлан-10" в Украине с самого начала войны в 2014 году, то есть уже более 10 лет.
Кроме этого, оккупанты начали ставить камеры заднего обзора для защиты своих разведывательных дронов.
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