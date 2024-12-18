Между ВСУ и армией РФ произошло почти 140 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, как Семеновка, Янжуловка, Турья, Грабовское, Большая Писаревка и Пономаренко; из РСЗО захватчик бил по Краснополью; неуправляемыми авиаракетами — по Александровке.

На Харьковском направлении идет вражеская атака на позиции наших подразделений в районе Волчанска. Противник нанес авиационных ударов по Волчанским Хуторам и Удам.

На Купянском направлении российские кафиры трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполевки и Тернов.

Три атаки вражеских войск отбили украинские защитники на Северском направлении, сейчас идет бой близ Верхнекаменского.

Трижды противник пытался продвигаться в районе Временного Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы, бои продолжаются.