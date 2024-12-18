Между ВСУ и армией РФ произошло почти 140 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 140 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 138. Горячее всего сейчас на Курщине, Покровском, Кураховском и Времиевском направлениях.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на различных направлениях, с 138 боевыми столкновениями за сутки.
  • Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1580 российских захватчиков и уничтожении значительных объемов вооружения и техники у врага.
  • Бои наиболее ожесточены на Курщине, Покровском, Кураховском и Времиевском направлениях, ситуация также напряженная на Харьковском, Купянском и других участках фронта.

Актуальная ситуация на фронте 18 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, как Семеновка, Янжуловка, Турья, Грабовское, Большая Писаревка и Пономаренко; из РСЗО захватчик бил по Краснополью; неуправляемыми авиаракетами — по Александровке.

  • На Харьковском направлении идет вражеская атака на позиции наших подразделений в районе Волчанска. Противник нанес авиационных ударов по Волчанским Хуторам и Удам.

  • На Купянском направлении российские кафиры трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполевки и Тернов.

  • Три атаки вражеских войск отбили украинские защитники на Северском направлении, сейчас идет бой близ Верхнекаменского.

  • Трижды противник пытался продвигаться в районе Временного Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы, бои продолжаются.

  • На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки и Щербиновки, продолжается восемь боестолкновений.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Зеленого, Нововасиловки, Млечного и Новооленовки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, восемь боестолкновений еще продолжается.

  • На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Солнцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

  • На Времивском направлении произошло 15 вражеских атак недалеко от Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Шесть боестолкновений продолжаются.

  • Враг проводил наступательные действия в районах Новоандреевки на Ореховском направлении, атака отражена украинскими подразделениями.

  • Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. С начала суток российские самолеты нанесли 14 ударов (17 КАБ) по собственной территории. Украинские воины за сегодня отразили 36 вражеских атак, бои продолжаются.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидированы 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожены:

  • танков — 9571 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 19772 (+21) ед,

  • артиллерийских систем — 21164 (+5) ед,

  • РСЗО — 1256 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1025 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20470 (+64),

  • крылатых ракет — 2943 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31610 (+60) ед,

  • специальной техники — 3652 (+2)

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