Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 140 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 18.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської та Чернігівської областей, такі як Семенівка, Янжулівка, Тур’я, Грабовське, Велика Писарівка та Пономаренки; з РСЗВ загарбник бив по Краснопіллю; некерованими авіаракетами — по Олександрівці.

На Харківському напрямку триває ворожа атака на позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Противник завдав авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах та Удах.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилося, ще п’ять — тривають.

Три атаки ворожих військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку, наразі точиться бій поблизу Верхньокам’янського.

Тричі противник намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори, бої тривають.