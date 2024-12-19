ЗСУ знищили понад 1500 військових РФ та десятки техніки за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 768 220 військових.
Головні тези:
- Українські війська за добу знищили 1530 російських військових та десятки одиниць техніки загарбника.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже перевищує 768 тисяч військових.
- На фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень, зокрема важливі події на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та інших напрямках.
- Українські захисники відбили понад 100 атак ворожих сил біля різних населених пунктів на різних напрямках фронту.
- Силові структури демонструють готовність до захисту кожного кутка України та демонтування ворожої загрози на всіх фронтових ділянках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1530 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9576 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 19 799 (+27) од.;
артилерійських систем — 21 178 (+14) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1026 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 521 (+51) од.;
крилатих ракет — 2943 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 678 (+68) од.;
спеціальної техніки — 3656 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.
П’ять спроб атакувати позиції наших військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку противник п’ять разів намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.
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