У ЗСУ розкрили зміну тактики російських окупантів на Времівському напрямку

На найгарячішому Времівському напрямку фронту російська армія отримує засоби нічного бачення для того, щоб штурмувати позиції Сил оборони цілодобово.
Головні тези:
- Російські окупанти на Времівському напрямку стали використовувати засоби нічного бачення для цілодобового штурмування позицій українських сил оборони.
- Активні напади російських військових на Времівському напрямку спрямовані на виснаження сил та ресурсів української армії.
- РФ зазнала втрат на Времівському напрямку, зокрема понад 150 вбитих та близько десятка втраченої техніки за останню добу.
Окупанти збираються цілодобово атакувати на Времівському напрямку
Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
За його словами, ворог не зважає на великі втрати під час таких штурмів, намагаючись за будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Ворог за останню добу провів на Времівському напрямку 28 штурмових дій. Не зважаючи на втрати, ворог за будь-яку ціну рветься захопити Велику Новосілку і взяти під контроль Донецьку область, щоб вийти на кордон Дніпропетровської області. Ми намагаємося відбити ці штурми й клини, стабілізувати лінію бойового зіткнення і щоб ворог зазнавав якнайбільших втрат.
Лише за останню добу ворог зазнав на Времівському напрямку втрат до 150 осіб загиблими та близько десятка одиниць бойової техніки.
РФ втрачає сотні солдатів за день на Донеччині
Про це у телеетері заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.
І при цьому противник йшов через чисте поле і був знищений буквально на підступах. За даними розвідки, там наскільки була велика кількість знищеного особового складу, що в медроті просто не вистачало місць для того, щоб пораненим вчасно надавати допомогу, — зазначила Бобовнікова.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-