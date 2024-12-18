У ЗСУ розкрили зміну тактики російських окупантів на Времівському напрямку

На найгарячішому Времівському напрямку фронту російська армія отримує засоби нічного бачення для того, щоб штурмувати позиції Сил оборони цілодобово.

Окупанти збираються цілодобово атакувати на Времівському напрямку

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За останніми даними нашої розвідки, ворог зараз активно отримує засоби нічного бачення — приціли, тепловізори, біноклі для того, щоб активно вести бойові дії вночі. Це спроба виснажити наші сили й засоби, щоб ці штурми були постійними. Якщо штурм триває 25-30 хвилин, то відбувається 30-35 штурмів за світловий день. Тепер ми бачимо, що штурми триватимуть ще й уночі. Назар Волошин Речник Сил оборони Півдня

За його словами, ворог не зважає на великі втрати під час таких штурмів, намагаючись за будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Ворог за останню добу провів на Времівському напрямку 28 штурмових дій. Не зважаючи на втрати, ворог за будь-яку ціну рветься захопити Велику Новосілку і взяти під контроль Донецьку область, щоб вийти на кордон Дніпропетровської області. Ми намагаємося відбити ці штурми й клини, стабілізувати лінію бойового зіткнення і щоб ворог зазнавав якнайбільших втрат.

Лише за останню добу ворог зазнав на Времівському напрямку втрат до 150 осіб загиблими та близько десятка одиниць бойової техніки.

РФ втрачає сотні солдатів за день на Донеччині

Про це у телеетері заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

Ворог нещодавно провів цілу низку невдалих штурмів у напрямку Сіверська. Ціллю таких штурмів було повністю окупувати Луганську область, це район Білогорівки, і дійти до міста Сіверськ. Це, звісно, у них не вийшло, тому що вони йшли через чисте поле і буквально за один день втратили 400 осіб вбитими та пораненими, три танки, 12 бойових броньованих машин, три установки БМ-21 «Град». Поширити

І при цьому противник йшов через чисте поле і був знищений буквально на підступах. За даними розвідки, там наскільки була велика кількість знищеного особового складу, що в медроті просто не вистачало місць для того, щоб пораненим вчасно надавати допомогу, — зазначила Бобовнікова.