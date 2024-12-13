У ЗСУ описали актуальну ситуацію на Покровському напрямку фронту

Армія РФ намагається вирівняти лінію фронту на Покровському напрямку та вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Росія намагається вирівняти лінію фронту під Покровськом

Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, Волошин зазначив, що ворог намагається вирівняти лінію фронту та вийти на адміністративні кордони Донецької області. У самому ж Покровську ситуацію повністю контролюють Сили оборони.

Ворожих розвідувально-диверсійних груп у Покровську немає і бої на околицях міста не ведуться. Назар Волошин Речник ОСУВ "Хортиця"

Речник також наголосив, що окупанти «втрачають перевагу в артилерії, однак вони це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб».

На початку війни співвідношення з ворогом було приблизно 5 до 1 (снарядів — ред.) на користь Росії. Тепер же перевага у використанні артилерійських снарядів та артилерії на нашому боці й становить 1,5 до 1, а на деяких напрямках навіть 1 до 3. Поширити

Він пояснив різницю у тактиці українських та російських артилеристів.

Ворог використовує артилерію по більших площах і квадратах, а наші артилеристи відправляють кожен снаряд у ціль.

Чому РФ не припинить наступ на Покровськ

За даними аналітиків, Росія, ймовірно, продовжить намагання взяти Покровськ під контроль, оскільки це є частиною ширшого плану із захоплення всієї Донецької області.

Навіть рекордні втрати не зупинять російські війська від активних бойових дій на цьому напрямку, що можуть тривати навіть після зими 2024–2025 років.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в листопаді 2024 року Росія зазнала рекордних втрат — у середньому 1523 вибулих військових на день, що за місяць склало понад 45 тис осіб.

Аналітики зазначають, що активні наступальні дії, особливо на заході Донецької області, чинять значний тиск на військові та економічні ресурси Росії. У таких умовах Кремль, імовірно, буде змушений провести часткову примусову мобілізацію, що лише посилить соціально-економічні труднощі в країні.