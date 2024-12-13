У ВСУ описали актуальную ситуацию на Покровском направлении фронта

Армия РФ пытается выровнять линию фронта на Покровском направлении и выйти на административные границы Донецкой области.

Россия пытается выровнять линию фронта под Покровском

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Комментируя ситуацию в Покровском направлении, Волошин отметил, что враг пытается выровнять линию фронта и выйти на административные границы Донецкой области. В самом же Покровской ситуации полностью контролируют Силы обороны.

Вражеских разведывательно-диверсионных групп в Покровске нет и бои в окрестностях города не ведутся. Назар Волошин Спикер ОСУВ "Хортица"

Спикер также подчеркнул, что оккупанты «теряют преимущество в артиллерии, однако они это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб».

В начале войны соотношение с врагом было приблизительно 5 к 1 (снарядам — ред.) в пользу России. Поделиться

Он объяснил разницу в тактике украинских и российских артиллеристов.

Враг использует артиллерию по большим площадям и квадратам, а наши артиллеристы отправляют каждый снаряд в цель.

Почему РФ не прекратит наступление на Покровск

По данным аналитиков, Россия, вероятно, продолжит попытки взять Покровск под контроль, поскольку это часть более широкого плана по захвату всей Донецкой области.

Даже рекордные потери не остановят российские войска от активных боевых действий на этом направлении, которые могут продолжаться даже после зимы 2024-2025 годов.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в ноябре 2024 года Россия понесла рекордные потери — в среднем 1523 выбывших военных в день, что за месяц составило более 45 тыс человек.

Аналитики отмечают, что активные наступательные действия, особенно на западе Донецкой области, оказывают значительное давление на военные и экономические ресурсы России. В таких условиях Кремль, вероятно, будет вынужден провести частичную принудительную мобилизацию, что лишь усугубит социально-экономические трудности в стране.