Кураховское, Покровское и Времевское направления остаются самыми горячими на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Кураховское, Покровское и Времевское направления остаются самыми горячими на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 12 декабря уже произошло 138 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.

Главные тезисы

  • На фронте в Украине продолжаются бои, где российские захватчики атакуют позиции украинских защитников на Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.
  • Украинские военные успешно отразили атаки и уничтожили значительное количество российской техники согласно данным Генштаба ВСУ.
  • Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России на Покровском направлении и отразили множество атак в районах населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 12 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, общины населенных пунктов Тимофеевка, Дмитровка, Поповка, Бобиловка, Великая Писаревка, Семеновка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитровка, Прогресс, Барановка Елиное, Николаевка и Новая Гута.

  • На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, в настоящее время идет бой. Также враг нанес авиаударов КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке.

  • На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки, Загрызового и Западного. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал возле Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак до сих пор продолжаются.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Временного Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

  • На Торецком направлении оккупанты дважды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, в настоящее время продолжается бой. Вражеская авиация сбросила КАБ на Крымское.

  • На Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Млечное. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 24 атаки, пока еще ведутся шесть боев.

  • На Кураховском направлении захватчики атаковали 37 раз вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. 24 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отражены. Бои продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Богатырь и Улакли, сбросив при этом четыре КАБ.

  • На Времивском направлении противник 24 раза шел на штурм позиций наших защитников вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжается.

  • На Ореховском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в направлении Новоданиловки.

  • На Курщине Силы обороны отразили девять атак врага, семь боестолкновений продолжаются.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 532 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 644 (+28) ед,

  • артиллерийских систем — 21 072 (+5) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 023 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 111 (+0) ед,

  • крылатых ракет — 2 861 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31 127 (+54) ед,

  • специальной техники — 3 642 (+1) ед.

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