Кураховское, Покровское и Времевское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, общины населенных пунктов Тимофеевка, Дмитровка, Поповка, Бобиловка, Великая Писаревка, Семеновка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитровка, Прогресс, Барановка Елиное, Николаевка и Новая Гута.

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, в настоящее время идет бой. Также враг нанес авиаударов КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки, Загрызового и Западного. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал возле Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Временного Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.