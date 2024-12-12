Курахівський, Покровський та Времівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16.00 12.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Дмитрівка, Попівка, Бобилівка, Велика Писарівка, Семенівка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитрівка, Прогрес, Баранівка, Дем’янівка, Кам’янка, Єліне, Миколаївка та Нова Гута.

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та Стариці, на даний час точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях, Високій Ярузі та Гоптівці.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки, Загризового та Западного. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував біля Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. П’ять атак досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили шість спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.