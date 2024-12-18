У ВСУ раскрыли смену тактики российских оккупантов на Времиевском направлении

На самом горячем Времиевском направлении фронта российская армия получает средства ночного видения для того, чтобы штурмовать позиции Сил обороны круглосуточно.
Главные тезисы
- Российские оккупанты на Времиевском направлении используют средства ночного видения для круглосуточного штурма позиций Украины.
- Украинская армия отражает активные нападения российских военных, нанося врагу значительные потери в лицах и технике.
- Российская армия понесла серьезные потери на Времиевском направлении, утратив более 150 солдат и десяток единиц техники за последние сутки.
Оккупанты собираются круглосуточно атаковать на Времиевском направлении
Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, враг не учитывает большие потери во время таких штурмов, пытаясь во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой области.
Враг за последние сутки провел на Времивском направлении 28 штурмовых действий. Несмотря на потери, враг любой ценой рвется захватить Большую Новоселку и взять под контроль Донецкую область, чтобы выйти на границу Днепропетровской области. Мы стараемся отразить эти штурмы и клинья, стабилизировать линию боевого столкновения и чтобы враг нес наибольшие потери.
Только за последние сутки враг понес на Времиевском направлении потери до 150 человек погибшими и около десятка единиц боевой техники.
РФ теряет сотни солдат за день в Донецкой области
Об этом в телеэфире заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.
И при этом противник шел через чистое поле и был уничтожен буквально на подступах. По данным разведки, насколько было большое количество уничтоженного личного состава, что в медроте просто не хватало мест для того, чтобы раненым вовремя оказывать помощь, — отметила Бобовникова.
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