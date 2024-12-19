Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Степановка, Осоевка, Александровка, Новодмитровка, Порозок, Поповка Черниговской и Сумской областей.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского, всего было отбито семь атак, еще один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Твердохлебового, Зеленого Роща, Тернов и в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг активно использовал авиацию на направлении, авиаударам подверглись Твердохлебово, Надежда, Сергеевка, Грековка и Серебрянское лесничество.

На Купянском направлении враг в течение дня, при поддержке авиации, четырежды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Колесниковки, три атаки успешно отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаударов в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в районе Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики восемь раз пытались идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. Три атаки успешно отбиты нашими защитниками, длится пять боестолкновений.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Десять раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. КАБом противник нанес по Водянскому.

На Кураховском направлении , вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового и Дачного, отражены три штурма, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Времиевском направлении агрессор десять раз атаковал в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки. В настоящее время отражены три атаки, еще семь боев продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Новодаровке, Темировке и Зеленому Полю.