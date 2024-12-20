Между ВСУ и армией РФ произошло 146 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям приграничных областей, граничащих с РФ. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Большая Писаревка, Александровка, Винторовка, Ястребщина Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Клюсы в Черниговской области.

Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении , еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Ямполевки, Тернов, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боеприкосновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр, сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четырежды бесполезно атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк и Леонидовка. Также враг сверг авиабомбу в районе Константиновки.