Между ВСУ и армией РФ произошло 146 боевых столкновений с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 146. Силы обороны Украины держат рубежи и принимают меры по недопущению прорыва врага.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 146 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Силы обороны Украины успешно держат рубежи и отражают атаки врага в разных районах, включая Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.
- За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали 2200 солдат оккупационной армии РФ и отбили 191 вражескую атаку, уничтожив значительное количество вражеской техники.
Актуальная ситуация на фронте 20 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям приграничных областей, граничащих с РФ. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Большая Писаревка, Александровка, Винторовка, Ястребщина Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Клюсы в Черниговской области.
Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении , еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Ямполевки, Тернов, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боеприкосновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр, сейчас продолжаются три боестолкновения.
На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четырежды бесполезно атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк и Леонидовка. Также враг сверг авиабомбу в районе Константиновки.
На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка, пять боезиткнень.
На Кураховском направлении наши защитники отбивали 19 боеприкосновений в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь.
На Времевском направлении остановлено 13 штурмов противника вблизи Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки, еще три штурма продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
В Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня два раза без успеха штурмовал позиции наших защитников.
Сорок боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении , кроме того, враг нанес один ракетный удар и 260 артиллерийских обстрелов.
Потери оккупантов РФ в войне против Украины
По информации Генштаба, за прошедшие сутки Силами обороны было ликвидировано еще 2200 солдат оккупационной армии РФ и отбита 191 вражеская атака.
личного состава — около 770420 (+2200) человек,
танков — 9584 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19823 (+24) ед,
артиллерийских систем — 21220 (+42) ед,
РСЗО — 1256 (+0) ед,
средств ПВО — 127 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2600 (+79),
крылатые ракеты — 2943 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31793 (+115) ед,
специальной техники — 3662 (+6)
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две важных цели противника, — добавляют в Генштабе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-