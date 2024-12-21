По информации Генштаба ВСУ, украинские военные в течение суток более 200 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ и уничтожили 3 вражеских пункта управления дронами.

Что происходит на фронте

В сведении Генштаба отмечается, что в течение суток зафиксировано 211 боеприкосновений.

В Харьковской области украинские военные отбили одну атаку российских оккупантов в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг 11 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ в районах Кучеровки, Синковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой.

В направлении Лимана на Донбасс и Силы обороны остановили 16 вражеских атак в районах Ямполевки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого Роща, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

В направлении Краматорска российские оккупанты 6 раз безуспешно атаковали в районе населенного пункта Часов Яр.

В направлении Торецкого враг 11 раз безуспешно пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи самого Торецкого и Леонидовки.

В направлении Покровска украинскими военными отражены 46 атак российских оккупантов неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.

В направлении Курахового преступная армия РФ 24 раза безуспешно пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового, Дачного, Дальнего, Константинопольского и Константинополя.

Тридцать шесть раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.

В Запорожской области Силами обороны отражена 1 вражеская атака в районе Малой Токмачки.

На левобережье Днепра в Херсонской области в течение суток отбиты 4 вражеских атаки.

В Курской области отражены 50 попыток атак российских кафиров.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ