Силы обороны отразили более 200 атак армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны отразили более 200 атак армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, украинские военные в течение суток более 200 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ и уничтожили 3 вражеских пункта управления дронами.

Главные тезисы

  • Украинские военные отразили более 200 атак армии РФ за сутки, проведя 200 боевых столкновений и успешно обороняясь на различных направлениях.
  • Силы обороны уничтожили 3 вражеских пункта управления дронами, а общие потери армии РФ составили около 772 тыс. человек и значительное количество вооружения.
  • В ходе суток зафиксировано 211 боеприкосновений, включая отражение атак на Харьковщине, Донетчине и других областях.

Что происходит на фронте

В сведении Генштаба отмечается, что в течение суток зафиксировано 211 боеприкосновений.

В Харьковской области украинские военные отбили одну атаку российских оккупантов в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг 11 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ в районах Кучеровки, Синковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой.

В направлении Лимана на Донбасс и Силы обороны остановили 16 вражеских атак в районах Ямполевки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого Роща, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

В направлении Краматорска российские оккупанты 6 раз безуспешно атаковали в районе населенного пункта Часов Яр.

В направлении Торецкого враг 11 раз безуспешно пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи самого Торецкого и Леонидовки.

В направлении Покровска украинскими военными отражены 46 атак российских оккупантов неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.

В направлении Курахового преступная армия РФ 24 раза безуспешно пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового, Дачного, Дальнего, Константинопольского и Константинополя.

Тридцать шесть раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.

В Запорожской области Силами обороны отражена 1 вражеская атака в районе Малой Токмачки.

На левобережье Днепра в Херсонской области в течение суток отбиты 4 вражеских атаки.

В Курской области отражены 50 попыток атак российских кафиров.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

  • Личного состава — около 772 тыс 280 (+1 тыс 860) человек/persons,

  • танков — 9 тыс 594 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 тыс 841 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 21 тыс 252 (+32) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 27 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 тыс 685 (+85),

  • крылатые ракеты — 2 тыс 947 (+4),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 891 (+98) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 662 (+0)

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