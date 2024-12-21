По информации Генштаба ВСУ, украинские военные в течение суток более 200 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ и уничтожили 3 вражеских пункта управления дронами.
Главные тезисы
- Украинские военные отразили более 200 атак армии РФ за сутки, проведя 200 боевых столкновений и успешно обороняясь на различных направлениях.
- Силы обороны уничтожили 3 вражеских пункта управления дронами, а общие потери армии РФ составили около 772 тыс. человек и значительное количество вооружения.
- В ходе суток зафиксировано 211 боеприкосновений, включая отражение атак на Харьковщине, Донетчине и других областях.
Что происходит на фронте
В сведении Генштаба отмечается, что в течение суток зафиксировано 211 боеприкосновений.
В Харьковской области украинские военные отбили одну атаку российских оккупантов в районе Волчанска.
В направлении Купянска враг 11 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ в районах Кучеровки, Синковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой.
В направлении Лимана на Донбасс и Силы обороны остановили 16 вражеских атак в районах Ямполевки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого Роща, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.
В направлении Краматорска российские оккупанты 6 раз безуспешно атаковали в районе населенного пункта Часов Яр.
В направлении Торецкого враг 11 раз безуспешно пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи самого Торецкого и Леонидовки.
В направлении Покровска украинскими военными отражены 46 атак российских оккупантов неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.
В направлении Курахового преступная армия РФ 24 раза безуспешно пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового, Дачного, Дальнего, Константинопольского и Константинополя.
Тридцать шесть раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.
В Запорожской области Силами обороны отражена 1 вражеская атака в районе Малой Токмачки.
На левобережье Днепра в Херсонской области в течение суток отбиты 4 вражеских атаки.
В Курской области отражены 50 попыток атак российских кафиров.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ
Личного состава — около 772 тыс 280 (+1 тыс 860) человек/persons,
танков — 9 тыс 594 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 19 тыс 841 (+18) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 252 (+32) ед,
РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 27 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 тыс 685 (+85),
крылатые ракеты — 2 тыс 947 (+4),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 891 (+98) ед,
специальная техника — 3 тыс 662 (+0)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-