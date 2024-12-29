Німеччина готова відправити миротворців в Україну за однієї умови — про що йдеться

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова розглядати участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення згоди з Росією.
Головні тези:
- Участь німецьких миротворців в Україні можлива лише за згодою РФ, заявив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц.
- Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні введення миротворців та консультації з французьким лідером Еммануелем Макроном.
- Німеччина розглядає можливість участі в миротворчих операціях лише за наявності мандату та згоди Росії, щоб уникнути ескалації конфлікту.
- Згідно з заявою Фрідріха Мерца, миротворча місія в Україні потребуватиме чіткого мандату відповідно до міжнародного права.
- Президент України вітає позитивні новини та підтримку ідеї про посилення миротворчої місії в Україні від керівників інших країн.
Участь німецьких миротворців в Україні можлива лише за згодою РФ
Як заявив Фрідріх Мерц, участь Німеччини у миротворчих операціях можлива лише за наявності мандату, який відповідатиме міжнародному праву.
При цьому він наголосив, що згода Росії є ключовою умовою. Без неї, за його словами, такі місії можуть виявитися неефективними та спричинити ескалацію конфлікту.
Зеленський заявив про прогрес у питанні введення миротворців
За словами глави держави Володимира Зеленського, під час зустрічей у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії.
Він також додав, що наразі продовжуються консультації, організації яких сприяє французький лідер Еммануель Макрон.
Як стверджує глава держави, він уже отримав позитивні новини.
Однак поки президент України не поспішає розкривати жодних деталей.
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