Німеччина готова відправити миротворців в Україну за однієї умови — про що йдеться
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Німеччина готова відправити миротворців в Україну за однієї умови — про що йдеться

Німеччина готова відправити миротворців в Україну за однієї умови — про що йдеться
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Джерело:  Die Zeit

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова розглядати участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення згоди з Росією.

Головні тези:

  • Участь німецьких миротворців в Україні можлива лише за згодою РФ, заявив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц.
  • Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні введення миротворців та консультації з французьким лідером Еммануелем Макроном.
  • Німеччина розглядає можливість участі в миротворчих операціях лише за наявності мандату та згоди Росії, щоб уникнути ескалації конфлікту.
  • Згідно з заявою Фрідріха Мерца, миротворча місія в Україні потребуватиме чіткого мандату відповідно до міжнародного права.
  • Президент України вітає позитивні новини та підтримку ідеї про посилення миротворчої місії в Україні від керівників інших країн.

Участь німецьких миротворців в Україні можлива лише за згодою РФ

Як заявив Фрідріх Мерц, участь Німеччини у миротворчих операціях можлива лише за наявності мандату, який відповідатиме міжнародному праву.

При цьому він наголосив, що згода Росії є ключовою умовою. Без неї, за його словами, такі місії можуть виявитися неефективними та спричинити ескалацію конфлікту.

Якщо буде укладена мирна угода, а Україна потребуватиме гарантій безпеки, це питання можна обговорювати лише за умови надання чіткого мандату відповідно до міжнародного права. Однак я наразі не бачу такої можливості. Хотілося б, щоб такий мандат був ухвалений у консенсусі з Росією, а не в умовах конфлікту, — заявив Мерц.

Зеленський заявив про прогрес у питанні введення миротворців

За словами глави держави Володимира Зеленського, під час зустрічей у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії.

Він також додав, що наразі продовжуються консультації, організації яких сприяє французький лідер Еммануель Макрон.

Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає — ред.) посилення України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як стверджує глава держави, він уже отримав позитивні новини.

Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів.

Однак поки президент України не поспішає розкривати жодних деталей.

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