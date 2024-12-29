Германия готова отправить миротворцев в Украину при одном условии — о чем идет речь

Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия готова рассматривать участие в миротворческих силах в Украине только при достижении согласия с Россией.

Участие немецких миротворцев в Украине возможно только с согласия РФ

Как заявил Фридрих Мерц, участие Германии в миротворческих операциях возможно только при наличии мандата, который будет соответствовать международному праву.

При этом он подчеркнул, что согласие России является ключевым условием. Без нее, по его словам, такие миссии могут оказаться неэффективными и повлечь за собой эскалацию конфликта.

Если будет заключено мирное соглашение, а Украина потребует гарантий безопасности, этот вопрос можно обсуждать только при условии предоставления четкого мандата в соответствии с международным правом. Однако я пока не вижу такой возможности. Хотелось бы, чтобы такой мандат был принят в консенсусе с Россией, а не в условиях конфликта, заявил Мерц. Поделиться

Зеленский заявил о прогрессе в вопросе введения миротворцев

По словам главы государства Владимира Зеленского, в ходе встречи в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии.

Он также добавил, что продолжаются консультации, организации которых способствует французский лидер Эммануэль Макрон.

Мы проговаривали с Эммануэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает — ред.) усиление Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Как утверждает глава государства, он уже получил положительные новости.

Эмманюэль имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров. Поделиться

Однако, пока президент Украины не спешит раскрывать никаких деталей.