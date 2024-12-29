Германия готова отправить миротворцев в Украину при одном условии — о чем идет речь

Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия готова рассматривать участие в миротворческих силах в Украине только при достижении согласия с Россией.
Главные тезисы
- Участие немецких миротворцев в Украине возможно только с согласия РФ, заявил кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе введения миротворцев и консультации с французским лидером Эммануэлем Макроном.
- Германия рассматривает возможность участия в миротворческих операциях только при наличии мандата и согласия России во избежание эскалации конфликта.
- Согласно заявлению Фридриха Мерца, миротворческая миссия в Украине потребует четкого мандата в соответствии с международным правом.
- Президент Украины поздравляет позитивные новости и поддержку идеи об усилении миротворческой миссии в Украине от руководителей других стран.
Участие немецких миротворцев в Украине возможно только с согласия РФ
Как заявил Фридрих Мерц, участие Германии в миротворческих операциях возможно только при наличии мандата, который будет соответствовать международному праву.
При этом он подчеркнул, что согласие России является ключевым условием. Без нее, по его словам, такие миссии могут оказаться неэффективными и повлечь за собой эскалацию конфликта.
Зеленский заявил о прогрессе в вопросе введения миротворцев
По словам главы государства Владимира Зеленского, в ходе встречи в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии.
Он также добавил, что продолжаются консультации, организации которых способствует французский лидер Эммануэль Макрон.
Как утверждает глава государства, он уже получил положительные новости.
Однако, пока президент Украины не спешит раскрывать никаких деталей.
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