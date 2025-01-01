Россия атакует дронами Киев и еще несколько областей Украины

В новогоднюю ночь российские захватчики продолжали терроризировать мирные украинские города и села, атакуя их ударными дронами.
Главные тезисы
- В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину ударными дронами с южного и северного направлений.
- Первые последствия воздушных нападений противника: разрушение жилых домов, пожары и пострадавшие люди в разных областях Украины.
Атака РФ на Украину 31 декабря — 1 января
Что важно понимать, еще с вечера 31 декабря армия РФ запустила по Украине ударные беспилотники с южного и северного направлений.
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за приближения вражеских ударных дронов с северо-востока, в Киевской области работает ПВО.
Впоследствии стало известно, что над Киевской областью зафиксировали российские беспилотники, по ним отработали силы ПВО.
Местные власти призвали гражданское население не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Впоследствии в ПС ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА:
На г.Киев с северо-востока;
БПЛА из Киевщины на Житомирщину двигаются в западном направлении;
БПЛА из Житомирщины на Киевщину в сторону Киева/района;
БПЛА на Черниговщине, курс — произвольный;
БпЛА на севере Полтавщины, курс — юго-западный.
Что известно о последствиях атаки России
1 января утром обломки российского ударного дрона упали на жилой дом в Печерском районе Киева.
Согласно последним данным, они частично разрушили два верхних этажа и повлекли за собой пожар.
Более того, сообщается, что в Святошинском районе горит нежилое здание.
Также отмечено, что в 22:00 31 декабря в Запорожье прогремели около двух взрывов во время воздушной тревоги.
В результате атаки в области зафиксирован пожар в частном секторе.
В течение 31 декабря российские захватчики активно атаковали область КАБами.
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