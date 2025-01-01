Россия атакует дронами Киев и еще несколько областей Украины

В новогоднюю ночь российские захватчики продолжали терроризировать мирные украинские города и села, атакуя их ударными дронами.

Атака РФ на Украину 31 декабря — 1 января

Что важно понимать, еще с вечера 31 декабря армия РФ запустила по Украине ударные беспилотники с южного и северного направлений.

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за приближения вражеских ударных дронов с северо-востока, в Киевской области работает ПВО.

г.Киев/район! Внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо-востока! — сообщили Воздушные силы ВСУ. Поделиться

Впоследствии стало известно, что над Киевской областью зафиксировали российские беспилотники, по ним отработали силы ПВО.

Местные власти призвали гражданское население не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Впоследствии в ПС ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА:

На г.Киев с северо-востока;

БПЛА из Киевщины на Житомирщину двигаются в западном направлении;

БПЛА из Житомирщины на Киевщину в сторону Киева/района;

БПЛА на Черниговщине, курс — произвольный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс — юго-западный.

Фото: скриншот

Что известно о последствиях атаки России

1 января утром обломки российского ударного дрона упали на жилой дом в Печерском районе Киева.

Согласно последним данным, они частично разрушили два верхних этажа и повлекли за собой пожар.

Более того, сообщается, что в Святошинском районе горит нежилое здание.

Трое пострадавших на Печерске. Двое из них госпитализированы, – заявил мэр Киева Виталий Кличко. Поделиться

Также отмечено, что в 22:00 31 декабря в Запорожье прогремели около двух взрывов во время воздушной тревоги.

В результате атаки в области зафиксирован пожар в частном секторе.