Россия атакует дронами Киев и еще несколько областей Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атакует дронами Киев и еще несколько областей Украины

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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В новогоднюю ночь российские захватчики продолжали терроризировать мирные украинские города и села, атакуя их ударными дронами.

Главные тезисы

  • В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину ударными дронами с южного и северного направлений.
  • Первые последствия воздушных нападений противника: разрушение жилых домов, пожары и пострадавшие люди в разных областях Украины.

Атака РФ на Украину 31 декабря — 1 января

Что важно понимать, еще с вечера 31 декабря армия РФ запустила по Украине ударные беспилотники с южного и северного направлений.

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за приближения вражеских ударных дронов с северо-востока, в Киевской области работает ПВО.

г.Киев/район! Внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо-востока! — сообщили Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии стало известно, что над Киевской областью зафиксировали российские беспилотники, по ним отработали силы ПВО.

Местные власти призвали гражданское население не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Впоследствии в ПС ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА:

  • На г.Киев с северо-востока;

  • БПЛА из Киевщины на Житомирщину двигаются в западном направлении;

  • БПЛА из Житомирщины на Киевщину в сторону Киева/района;

  • БПЛА на Черниговщине, курс — произвольный;

  • БпЛА на севере Полтавщины, курс — юго-западный.

Фото: скриншот

Что известно о последствиях атаки России

1 января утром обломки российского ударного дрона упали на жилой дом в Печерском районе Киева.

Согласно последним данным, они частично разрушили два верхних этажа и повлекли за собой пожар.

Более того, сообщается, что в Святошинском районе горит нежилое здание.

Трое пострадавших на Печерске. Двое из них госпитализированы, – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также отмечено, что в 22:00 31 декабря в Запорожье прогремели около двух взрывов во время воздушной тревоги.

В результате атаки в области зафиксирован пожар в частном секторе.

В течение 31 декабря российские захватчики активно атаковали область КАБами.

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