Атака РФ на Киев — погибла женщина, еще 7 человек пострадали

Утром 1 января в Киеве обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе. Под завалами обнаружено тело женщины, еще семь человек пострадали.

В Киеве погибла женщина в результате атаки РФ

Как отмечается, обломки дрона упали на нежилую застройку в Печерском районе. Поначалу информации о пострадавших не поступало.

Впоследствии стало известно о пожаре на крыше и одной из квартир жилого дома. Огонь охватил площадь 20 кв. м.

Частично разрушены два верхних этажа пятиэтажного жилого дома, а также повреждены квартиры с 4-го по 6-й этаж.

На месте трагедии обнаружено тело женщины. Число пострадавших возросло до 7 человек, среди которых две беременные женщины. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали.

В Святошинском районе обломки дрона повлекли за собой пожар возле гаражей. В соседнем жилом доме выбиты окна, а также поврежден трамвайный путь.

Поисково-спасательная операция продолжается. Все службы работают на месте инцидента.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, к уничтожению враждебных целей на этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено избиение 63 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях, говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что благодаря слаженному противодействию Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).