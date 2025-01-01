Атака РФ на Киев — погибла женщина, еще 7 человек пострадали

Утром 1 января в Киеве обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе. Под завалами обнаружено тело женщины, еще семь человек пострадали.
Главные тезисы
- Утром 1 января в Киеве в результате атаки РФ обломки дрона упали на жилой дом в Печерском районе, что стало причиной гибели женщины и пострадавших граждан.
- Поисково-спасательные операции в районе продолжаются, украинские защитники доложили о результатах уничтожения вражеских целей, привлечении вооруженных сил и убытке более 60 беспилотников врага.
- Трагедия также вызвала пожары и повреждения зданий и инфраструктуры в разных районах столицы.
В Киеве погибла женщина в результате атаки РФ
Как отмечается, обломки дрона упали на нежилую застройку в Печерском районе. Поначалу информации о пострадавших не поступало.
Впоследствии стало известно о пожаре на крыше и одной из квартир жилого дома. Огонь охватил площадь 20 кв. м.
Частично разрушены два верхних этажа пятиэтажного жилого дома, а также повреждены квартиры с 4-го по 6-й этаж.
На месте трагедии обнаружено тело женщины. Число пострадавших возросло до 7 человек, среди которых две беременные женщины. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали.
В Святошинском районе обломки дрона повлекли за собой пожар возле гаражей. В соседнем жилом доме выбиты окна, а также поврежден трамвайный путь.
Поисково-спасательная операция продолжается. Все службы работают на месте инцидента.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, к уничтожению враждебных целей на этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено избиение 63 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях, говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что благодаря слаженному противодействию Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
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