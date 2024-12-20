Россия атаковала Киев "Кинжалами" и "Искандерами"

20 декабря, около 07:00, российские захватчики нанесла комбинированный ракетный удар по Киеву. Согласно последним данным, противник использовал аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа "Искандер/KN-23".

Известны новые подробности атаки РФ на Киев 20 декабря

Как сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате этого удара зафиксировано падение обломков в 3-х районах города.

В Голосеевском районе:

известно о повреждении офисного здания, дорожного покрытия и газовой трубы с последующей разгерметизацией. Кроме того, вспыхнули 5 автомобилей.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно, заблокированы люди). Предварительно пострадали 2 человека, которые были госпитализированы, — сказано в сообщении. Поделиться

Соломенский район:

По словам Попко, в результате падения обломков вспыхнул пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. Пострадавшие не обнаружены.

Шевченковский район:

Местные власти сообщают, что пожар на территории нежилой застройки. Информация уточняется.

Информация о падении отломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.

Данные оперативного строительства уточняются и обновляются.

В Херсоне россияне также убили гражданского

Город снова попал под массированный артиллерийский обстрел.

На этом фоне глава ОВА Прокудин призвал горожан находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что тяжелые ранения получил 76-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и обломочное ранение грудной клетки.

Еще одного 63-летнего мужчину госпитализировали с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.

В больницу доставили третьего раненого из-за массированного обстрела Херсона. У 44-летнего мужчины взрывная травма и травматическая ампутация пальцев правой руки. Поделиться

В 8.51 Прокудин официально заявил, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и девяти раненых.