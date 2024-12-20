Россия атаковала Киев "Кинжалами" и "Искандерами"

20 декабря, около 07:00, российские захватчики нанесла комбинированный ракетный удар по Киеву. Согласно последним данным, противник использовал аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа "Искандер/KN-23".
Главные тезисы
- В результате атаки на столицу зафиксированы разрушения, вспыхнули пожары, известно об одном погибшем гражданском.
- В Херсоне российские войска совершили артиллерийский обстрел, в результате чего погиб один человек.
Известны новые подробности атаки РФ на Киев 20 декабря
Как сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате этого удара зафиксировано падение обломков в 3-х районах города.
В Голосеевском районе:
известно о повреждении офисного здания, дорожного покрытия и газовой трубы с последующей разгерметизацией. Кроме того, вспыхнули 5 автомобилей.
По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.
Соломенский район:
По словам Попко, в результате падения обломков вспыхнул пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. Пострадавшие не обнаружены.
Шевченковский район:
Местные власти сообщают, что пожар на территории нежилой застройки. Информация уточняется.
Информация о падении отломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.
Данные оперативного строительства уточняются и обновляются.
В Херсоне россияне также убили гражданского
Город снова попал под массированный артиллерийский обстрел.
На этом фоне глава ОВА Прокудин призвал горожан находиться в укрытиях.
Впоследствии стало известно, что тяжелые ранения получил 76-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и обломочное ранение грудной клетки.
Еще одного 63-летнего мужчину госпитализировали с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.
В 8.51 Прокудин официально заявил, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и девяти раненых.
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