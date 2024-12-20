Россия атаковала ракетами разные города Украины — есть пострадавшие

Ночью 20 декабря российские захватчики выпустили ракеты по разным регионам Украины. В частности, под новый удар врага попали Киев, Херсон и Кривой Рог, где есть пострадавшие среди гражданского населения.
Главные тезисы
- В результате атаки на Киев начались пожары, известно о повреждении тепломагистрали.
- Атака на Кривой Рог 19 декабря привела к повреждению жилого дома и ранению 5 гражданских лиц, среди которых есть дети и пожилые люди.
- Херсон попал под массированный обстрел российской артиллерии.
Что известно о последствиях атаки России на Киев
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, обломки сбитых российских ракет упали в 4 района города.
В результате начались пожары, известно о минимум двух пострадавших, также указано, что повреждена тепломагистраль.
По словам городского головы, сейчас повсюду на местах работают экстренные службы.
КМВА также сообщает, что в Голосеевском районе горят 5 машин.
Атака РФ на Кривой Рог — важные подробности
Вечером 19 декабря россияне нанесли мощный удар по жилому дому в Кривом Роге.
Как заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пострадали 5 гражданских.
По его словам, враг попал в двухэтажное здание. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также разбиты окна в 10-этажке.
Около 02:00 стало известно о завершении аварийно-спасательной операции.
Что известно о ситуации в Херсоне после атаки РФ
Город снова попал под массированный российский артиллерийский обстрел. Враг попал в жилые дома. Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Согласно последним данным, тяжелые ранения получил 76-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и обломочное ранение грудной клетки.
Также указано, что еще одного 63-летнего мужчину госпитализировали с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.
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