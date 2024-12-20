Россия атаковала ракетами разные города Украины — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала ракетами разные города Украины — есть пострадавшие

ДСНС Украины
пожар
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Ночью 20 декабря российские захватчики выпустили ракеты по разным регионам Украины. В частности, под новый удар врага попали Киев, Херсон и Кривой Рог, где есть пострадавшие среди гражданского населения.

Главные тезисы

  • В результате атаки на Киев начались пожары, известно о повреждении тепломагистрали.
  • Атака на Кривой Рог 19 декабря привела к повреждению жилого дома и ранению 5 гражданских лиц, среди которых есть дети и пожилые люди.
  • Херсон попал под массированный обстрел российской артиллерии.

Что известно о последствиях атаки России на Киев

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, обломки сбитых российских ракет упали в 4 района города.

В результате начались пожары, известно о минимум двух пострадавших, также указано, что повреждена тепломагистраль.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорание — на крышах зданий, также горят автомобили. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

По словам городского головы, сейчас повсюду на местах работают экстренные службы.

КМВА также сообщает, что в Голосеевском районе горят 5 машин.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Атака РФ на Кривой Рог — важные подробности

Вечером 19 декабря россияне нанесли мощный удар по жилому дому в Кривом Роге.

Как заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пострадали 5 гражданских.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

По его словам, враг попал в двухэтажное здание. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также разбиты окна в 10-этажке.

Около 02:00 стало известно о завершении аварийно-спасательной операции.

Сейчас 5 пострадавших — девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести, — рассказал Вилкул.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Что известно о ситуации в Херсоне после атаки РФ

Город снова попал под массированный российский артиллерийский обстрел. Враг попал в жилые дома. Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Происходит массированный обстрел города Херсон. Есть много попаданий в многоквартирные жилые дома.

Согласно последним данным, тяжелые ранения получил 76-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и обломочное ранение грудной клетки.

Также указано, что еще одного 63-летнего мужчину госпитализировали с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.

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