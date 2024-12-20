Росія атакувала ракетами різні міста України — є постраждалі

Уночі 20 грудня російські загарбники випустили ракети по різних регіонах України. Зокрема під новий удар ворога потрапили Київ, Херсон та Кривий Ріг, де є постраждалі серед цивільного населення.
Головні тези:
- У результаті атаки на Київ почалися пожежі, відомо про пошкодження тепломагістралі.
- Атака на Кривий Ріг 19 грудня призвела до пошкодження житлового будинку та поранення 5 цивільних осіб, серед яких є діти та літні люди.
- Херсоні потрапив під масований обстріл російською артилерією.
Що відомо про наслідки атаки Росії на Київ
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, уламки збитих російських ракет попадали у 4 районах міста.
Внаслідок цього почалися пожежі, відомо про щонайменше двох постраждалих, також вказано, що пошкоджена тепломагістраль.
За словами міського голови, наразі всюди на місцях працюють екстрені служби.
КМВА також повідомляє, що у Голосіївському районі горять 5 машин.
Атака РФ на Кривий Ріг — важливі подробиці
Ввечері 19 грудня росіяни завдали потужного удару по житловому будинку у Кривому Розі.
Як заявив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, постраждали 5 цивільних.
За його словами, ворог влучив у двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у 10-поверхівці.
Близько 02:00 стало відомо про завершення аварійно-рятувальної операції.
Що відомо про ситуацію у Херсоні після атаки РФ
Місто знову потрапило під масований російський артилерійський обстріл. Ворог влучив у житлові будинки. Про це повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Згідно з останніми даними, тяжкі поранення отримав 76-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.
Також вказано, що ще одного 63-річного чоловіка ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
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