Росія атакувала ракетами різні міста України — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала ракетами різні міста України — є постраждалі

ДСНС України
пожежа
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Уночі 20 грудня російські загарбники випустили ракети по різних регіонах України. Зокрема під новий удар ворога потрапили Київ, Херсон та Кривий Ріг, де є постраждалі серед цивільного населення.

Головні тези:

  • У результаті атаки на Київ почалися пожежі, відомо про пошкодження тепломагістралі.
  • Атака на Кривий Ріг 19 грудня призвела до пошкодження житлового будинку та поранення 5 цивільних осіб, серед яких є діти та літні люди.
  • Херсоні потрапив під масований обстріл російською артилерією.

Що відомо про наслідки атаки Росії на Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, уламки збитих російських ракет попадали у 4 районах міста.

Внаслідок цього почалися пожежі, відомо про щонайменше двох постраждалих, також вказано, що пошкоджена тепломагістраль.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння — на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

За словами міського голови, наразі всюди на місцях працюють екстрені служби.

КМВА також повідомляє, що у Голосіївському районі горять 5 машин.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Атака РФ на Кривий Ріг — важливі подробиці

Ввечері 19 грудня росіяни завдали потужного удару по житловому будинку у Кривому Розі.

Як заявив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, постраждали 5 цивільних.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

За його словами, ворог влучив у двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у 10-поверхівці.

Близько 02:00 стало відомо про завершення аварійно-рятувальної операції.

На зараз 5 постраждалих — дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості, — розповів Вілкул.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Що відомо про ситуацію у Херсоні після атаки РФ

Місто знову потрапило під масований російський артилерійський обстріл. Ворог влучив у житлові будинки. Про це повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Відбувається масований обстріл міста Херсон. Є постраждалі цивільні! Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки, — заявив він.

Згідно з останніми даними, тяжкі поранення отримав 76-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.

Також вказано, що ще одного 63-річного чоловіка ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

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