Росія атакувала Київ "Кинджалами" та "Іскандерами"

20 грудня, близько 07:00, російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Згідно з останніми даними, противник використав аеробалістичні ракети “Кинджал” з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу “Іскандер/KN-23”.

Відомо нові подробиці атаки РФ на Київ 20 грудня

Як повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.

В Голосіївському районі:

відомо про пошкодження офісної будівлі, дорожнього покриття та газової труби з подальшою розгерметизацією. Окрім того, спалахнули 5 автівок.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано, — йдеться в повідомленні. Поширити

Солом’янський район:

За словами Попка, в результаті падіння уламків спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район:

Місцева влада повідомляє, що пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.

Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Дані оперативного зведення уточнюються та оновлюються.

У Херсоні росіяни також вбили цивільного

Місто знову потрапило під масований російський артилерійський обстріл.

На цьому тлі очільник ОВА Прокудін закликав містян перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, тяжкі поранення отримав 76-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.

Ще одного 63-річного чоловіка ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

До лікарні доправили третього пораненого через масований обстріл Херсона. У 44-річного чоловіка вибухова травма та травматична ампутація пальців правої руки. Поширити

О 8.51 Прокудін офіційно заявив, що станом на цю хвилину відомо про одного загиблого і девʼятьох поранених.