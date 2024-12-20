Росія атакувала Київ "Кинджалами" та "Іскандерами"

20 грудня, близько 07:00, російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Згідно з останніми даними, противник використав аеробалістичні ракети “Кинджал” з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу “Іскандер/KN-23”.
Головні тези:
- Внаслідок атаки на столицю зафіксовано руйнування, спалахнули пожежі, відомо про одного загиблого цивільного.
- У Херсоні російські війська здійснили артилерійський обстріл, в результаті чого є поранені та загиблий громадянин.
Відомо нові подробиці атаки РФ на Київ 20 грудня
Як повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.
В Голосіївському районі:
відомо про пошкодження офісної будівлі, дорожнього покриття та газової труби з подальшою розгерметизацією. Окрім того, спалахнули 5 автівок.
За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.
Солом’янський район:
За словами Попка, в результаті падіння уламків спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.
Шевченківський район:
Місцева влада повідомляє, що пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.
Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.
Дані оперативного зведення уточнюються та оновлюються.
У Херсоні росіяни також вбили цивільного
Місто знову потрапило під масований російський артилерійський обстріл.
На цьому тлі очільник ОВА Прокудін закликав містян перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, тяжкі поранення отримав 76-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.
Ще одного 63-річного чоловіка ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
О 8.51 Прокудін офіційно заявив, що станом на цю хвилину відомо про одного загиблого і девʼятьох поранених.
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