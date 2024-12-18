Україна поки не має сил повернути всі окуповані території, але вихід є

За словами глави держави Володимира Зеленського, в України поки немає сил відвоювати окупований Крим та частину Донбасу, однак союзники Києва можуть добитися цього дипломатичними шляхами.
Головні тези:
- Україна не збирається визнавати окупацію своїх територій.
- Важливим кроком у завершенні війни є співпраця зі світовими союзниками та максимальне залучення міжнародної спільноти.
- Дипломатія є ключовим інструментом на цьому шляху.
Зеленський описав актуальний стан речей
Журналісти поцікавилися у президента, чи могла би Україна "тимчасово" відмовитись від Криму та Донбасу.
За словами глави держави, юридично ніхто не збирається відмовлятися від своїх територій.
Глава держави наголосив, що міжнародна спільнота не має права закривати очі на все, що зробив Путін і росіяни.
Він вкотре повторив, що дипломатія — це не значить зафіксувати окупацію, як щось законне.
Зеленський підбив підсумки переговорів з Трампом
За словами глави держави, Трамп уже знає про його бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні.
Він також додав, що ключова загроза полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".
Володимир Зеленський наголосив, що новий президент США дуже хоче максимально швидко завершити війну, проте наразі він не має доступу до всієї необхідної інформації.
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