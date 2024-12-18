Україна поки не має сил повернути всі окуповані території, але вихід є

За словами глави держави Володимира Зеленського, в України поки немає сил відвоювати окупований Крим та частину Донбасу, однак союзники Києва можуть добитися цього дипломатичними шляхами.

Зеленський описав актуальний стан речей

Журналісти поцікавилися у президента, чи могла би Україна "тимчасово" відмовитись від Криму та Донбасу.

За словами глави держави, юридично ніхто не збирається відмовлятися від своїх територій.

Це заборонено Конституцією Україною. А фізично для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми. І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоби відвоювати всі наші території, то у Заходу можуть знайтись сили, щоб посадити Путіна на місце за стіл (переговорів), і дипломатично розібратись з цією війною. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави наголосив, що міжнародна спільнота не має права закривати очі на все, що зробив Путін і росіяни.

Він вкотре повторив, що дипломатія — це не значить зафіксувати окупацію, як щось законне.

Це спосіб закінчення війни, дипломатичний. І тут нам потрібна сильна Америка, і сильна Європа, щоби змусити Путіна закінчити війну дипломатично, — додав Зеленський. Поширити

Зеленський підбив підсумки переговорів з Трампом

За словами глави держави, Трамп уже знає про його бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні.

Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Володимир Зеленський Президент України

Він також додав, що ключова загроза полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".

Володимир Зеленський наголосив, що новий президент США дуже хоче максимально швидко завершити війну, проте наразі він не має доступу до всієї необхідної інформації.