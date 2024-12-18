Украина пока не в силах вернуть все оккупированные территории, но выход есть

По словам главы государства Владимира Зеленского, у Украины пока нет сил отвоевать оккупированный Крым и часть Донбасса, однако союзники Киева могут добиться этого дипломатическим путем.
Главные тезисы
- Украина не собирается признавать оккупацию своих территорий.
- Важным шагом в завершении войны является сотрудничество с мировыми союзниками и максимальное привлечение международного сообщества.
- Дипломатия – ключевой инструмент на этом пути.
Зеленский описал актуальное положение вещей
Журналисты поинтересовались у президента, может ли Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.
По словам главы государства, юридически никто не намерен отказываться от своих территорий.
Глава государства подчеркнул, что международное сообщество не имеет права закрывать глаза на все, что сделали Путин и россияне.
Он повторил, что дипломатия — это не значит зафиксировать оккупацию, как что-то законное.
Зеленский подвел итоги переговоров с Трампом
По словам главы государства, Трамп уже знает о его желании никуда не торопиться в ущерб Украине.
Он также добавил, что ключевая угроза заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".
Владимир Зеленский подчеркнул, что новый президент США очень хочет максимально быстро завершить войну, однако пока у него нет доступа ко всей необходимой информации.
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