Украина пока не в силах вернуть все оккупированные территории, но выход есть

По словам главы государства Владимира Зеленского, у Украины пока нет сил отвоевать оккупированный Крым и часть Донбасса, однако союзники Киева могут добиться этого дипломатическим путем.

Зеленский описал актуальное положение вещей

Журналисты поинтересовались у президента, может ли Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.

По словам главы государства, юридически никто не намерен отказываться от своих территорий.

Это запрещено Конституцией Украины. А физически для чего эти громкие слова? Если физически они контролируют сегодня часть наших территорий, это они контролируют. К сожалению, не мы. И если у нас сегодня нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить Путина на место за стол (переговоров), и дипломатично разобраться с этой войной. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что международное сообщество не имеет права закрывать глаза на все, что сделали Путин и россияне.

Он повторил, что дипломатия — это не значит зафиксировать оккупацию, как что-то законное.

Это способ окончания войны, дипломатический. И здесь нам нужна сильная Америка и сильная Европа, чтобы заставить Путина закончить войну дипломатично, — добавил Зеленский. Поделиться

Зеленский подвел итоги переговоров с Трампом

По словам главы государства, Трамп уже знает о его желании никуда не торопиться в ущерб Украине.

Страна давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также добавил, что ключевая угроза заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".

Владимир Зеленский подчеркнул, что новый президент США очень хочет максимально быстро завершить войну, однако пока у него нет доступа ко всей необходимой информации.