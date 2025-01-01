Силы ПВО сбили 63 дрона во время новой атаки России

В новогоднюю ночь страна-агрессорка РФ выпустила по территории Украины 111 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов с разных направлений.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, к уничтожению вражеских целей на этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях, — сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что благодаря слаженному противодействию Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Еще два полетели в Россию и Беларусь. Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают украинские защитники. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

В Киеве 6 человек пострадали из-за атаки российских дронов

Вражеское воздушное нападение началось еще вечером 31 декабря и длилось всю ночь и даже утро.

1 января в столице обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа. Начался пожар.

В Святошинском районе горит нежилое здание, поврежден трамвайный путь.

Сначала местные власти заявили об одном пострадавшем, однако впоследствии их количество начало стремительно расти.

По состоянию на 11:00 известно о шести пострадавших. Четырем медики оказали помощь на месте.

Также указано, что в 22:00 31 декабря в Запорожье прогремели около двух взрывов во время воздушной тревоги.

В результате атаки в области зафиксирован пожар в частном секторе.