Силы ПВО сбили 63 дрона во время новой атаки России

В новогоднюю ночь страна-агрессорка РФ выпустила по территории Украины 111 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов с разных направлений.
Главные тезисы
- По меньшей мере 46 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
- В столице Украины 6 человек пострадали в результате новой атаки России.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, к уничтожению вражеских целей на этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, сообщается, что благодаря слаженному противодействию Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
В Киеве 6 человек пострадали из-за атаки российских дронов
Вражеское воздушное нападение началось еще вечером 31 декабря и длилось всю ночь и даже утро.
1 января в столице обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа. Начался пожар.
В Святошинском районе горит нежилое здание, поврежден трамвайный путь.
Сначала местные власти заявили об одном пострадавшем, однако впоследствии их количество начало стремительно расти.
По состоянию на 11:00 известно о шести пострадавших. Четырем медики оказали помощь на месте.
Также указано, что в 22:00 31 декабря в Запорожье прогремели около двух взрывов во время воздушной тревоги.
В результате атаки в области зафиксирован пожар в частном секторе.
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