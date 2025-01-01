Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения личного состава армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1250 российских захватчиков, а также уничтожили 1 вертолет и 13 боевых бронированных машин врага.
Главные тезисы
- Армия РФ имеет значительные потери по состоянию на 1 января 2025 года в личном составе, технике и вооружении.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 191 боевое столкновение и вражеские авиаудары по позициям украинских военных.
Потери армии РФ по состоянию на 1 января 2025 года
личного состава — около 790800 (+1250) человек
танков — 9672 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 20043 (+13) ед,
артиллерийских систем — 21532 (+4) ед,
РСЗО — 1256 (+0) ед,
средства ПВО — 1032 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 330 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21131 (+50),
крылатые ракеты — 3003 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32675 (+49) ед,
специальная техника — 3672 (+1)
Ситуация на фронте 31 декабря — 1 января
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на поле боя зафиксировано 191 боевое столкновение.
Армия РФ активно била по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, использовав для этого 25 ракет.
Кроме того, зафиксировано 10 авиаударов. Враг сбросил 29 КАБ, а также произвел более 3200 обстрелов, из них 165 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 1260 дронов-камикадзе.
Российские захватчики наносили авиаудары в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Каменское, Степногорск.
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