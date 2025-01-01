Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения личного состава армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1250 российских захватчиков, а также уничтожили 1 вертолет и 13 боевых бронированных машин врага.

Потери армии РФ по состоянию на 1 января 2025 года

личного состава — около 790800 (+1250) человек

танков — 9672 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 20043 (+13) ед,

артиллерийских систем — 21532 (+4) ед,

РСЗО — 1256 (+0) ед,

средства ПВО — 1032 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 330 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21131 (+50),

крылатые ракеты — 3003 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 32675 (+49) ед,

специальная техника — 3672 (+1)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 31 декабря — 1 января

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на поле боя зафиксировано 191 боевое столкновение.

Армия РФ активно била по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, использовав для этого 25 ракет.

Кроме того, зафиксировано 10 авиаударов. Враг сбросил 29 КАБ, а также произвел более 3200 обстрелов, из них 165 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 1260 дронов-камикадзе.

Российские захватчики наносили авиаудары в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Каменское, Степногорск.