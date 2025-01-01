Українські воїни уразили 8 районів зосередження особового складу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 8 районів зосередження особового складу армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1250 російських загарбників, а також знищили 1 гелікоптер та 13 бойових броньованих машин ворога.

Головні тези:

  • Армія РФ має значні втрати станом на 1 січня 2025 року в особовому складі, техніці та озброєнні.
  • Протягом минулої доби на фронті зафіксували 191 бойове зіткнення та ворожі авіаудари по позиціях українських військових.

Втрати армії РФ станом на 1 січня 2025 року

  • особового складу — близько 790800 (+1250) осіб

  • танків — 9672 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 20043 (+13) од,

  • артилерійських систем — 21532 (+4) од,

  • РСЗВ — 1256 (+0) од,

  • засоби ППО — 1032 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 330 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21131 (+50),

  • крилаті ракети — 3003 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32675 (+49) од,

  • спеціальна техніка — 3672 (+1)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 31 грудня — 1 січня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на полі бою зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Армія РФ активно била по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, використавши для цього 25 ракет.

Окрім того, зафіксовано 10 авіаударів. Ворог скинув скинув 29 КАБ, а також здійснив понад 3200 обстрілів, з них 165 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 1260 дронів-камікадзе.

Російські загарбники завдавали авіаударів в районах населених пунктів Зелене Поле, Кам’янське, Степногірськ.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, пункт управління БпЛА, засіб ППО, два склади ПММ, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об’єктів противника.

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