Согласно данным ISW, страна-агрессорка Россия потеряла более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и в Курской области в 2024 году. Что важно понимать, враг захватил все лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.
Главные тезисы
- Продвижение российских войск замедлилось в последний месяц 2024, однако ежедневные потери остались высокими.
- Рекордные потери личного состава армии РФ обусловлены стремлением Кремля захватить больше территорий Украины.
- Активный набор новобранцев свидетельствует о попытках России заменить рекордные потери своих сил в 2024 году.
Россия заплатила большую цену за захваченные территории Украины
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что в течение прошлого года армия РФ теряла в среднем 102 оккупанта на каждый квадратный километр захваченной территории.
Что важно понимать, самое масштабное продвижение врага было зафиксировано в период с сентября по ноябрь 2024 года.
За это время страна-агрессорка получила 56,5% своих территориальных приобретений, заплатив за это жизнью 125 800 солдат.
Аналитики отмечают, что Кремль решился на рекордные потери личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, стремясь захватить как можно больше территорий.
Наступление армии РФ уже замедлилось
Американские аналитики обращают внимание на то, что в течение прошлого месяца российские оккупанты действительно снизили темпы своего наступления на поле боя.
Стоит отметить, что они получили всего 593 квадратных километра, что составляет 18,1 квадратного километра в день.
Тем не менее, ежедневные потери армии РФ остались высокими. Речь идет о среднем показателе около 1585 человек в сутки, что стало четвертым историческим максимумом для России.
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