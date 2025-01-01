Сколько солдат армия РФ потеряла в 2024 году — данные американских аналитиков

Согласно данным ISW, страна-агрессорка Россия потеряла более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и в Курской области в 2024 году. Что важно понимать, враг захватил все лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.

Россия заплатила большую цену за захваченные территории Украины

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что в течение прошлого года армия РФ теряла в среднем 102 оккупанта на каждый квадратный километр захваченной территории.

Что важно понимать, самое масштабное продвижение врага было зафиксировано в период с сентября по ноябрь 2024 года.

За это время страна-агрессорка получила 56,5% своих территориальных приобретений, заплатив за это жизнью 125 800 солдат.

Фото: understandingwar.org

Аналитики отмечают, что Кремль решился на рекордные потери личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, стремясь захватить как можно больше территорий.

Однако остается непонятным, будет ли российское военное командование продолжать мириться с такими потерями, если темпы продвижения российских войск будут снижаться, ведь оккупационные войска продолжают наступать на населенные пункты, лучше защищенные, например, на Покровск. Поделиться

Фото: understandingwar.org

Наступление армии РФ уже замедлилось

Американские аналитики обращают внимание на то, что в течение прошлого месяца российские оккупанты действительно снизили темпы своего наступления на поле боя.

Стоит отметить, что они получили всего 593 квадратных километра, что составляет 18,1 квадратного километра в день.

Тем не менее, ежедневные потери армии РФ остались высокими. Речь идет о среднем показателе около 1585 человек в сутки, что стало четвертым историческим максимумом для России.