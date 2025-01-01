Сколько солдат армия РФ потеряла в 2024 году — данные американских аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько солдат армия РФ потеряла в 2024 году — данные американских аналитиков

армия РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Согласно данным ISW, страна-агрессорка Россия потеряла более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и в Курской области в 2024 году. Что важно понимать, враг захватил все лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.

Главные тезисы

  • Продвижение российских войск замедлилось в последний месяц 2024, однако ежедневные потери остались высокими.
  • Рекордные потери личного состава армии РФ обусловлены стремлением Кремля захватить больше территорий Украины.
  • Активный набор новобранцев свидетельствует о попытках России заменить рекордные потери своих сил в 2024 году.

Россия заплатила большую цену за захваченные территории Украины

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что в течение прошлого года армия РФ теряла в среднем 102 оккупанта на каждый квадратный километр захваченной территории.

Что важно понимать, самое масштабное продвижение врага было зафиксировано в период с сентября по ноябрь 2024 года.

За это время страна-агрессорка получила 56,5% своих территориальных приобретений, заплатив за это жизнью 125 800 солдат.

Фото: understandingwar.org

Аналитики отмечают, что Кремль решился на рекордные потери личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, стремясь захватить как можно больше территорий.

Однако остается непонятным, будет ли российское военное командование продолжать мириться с такими потерями, если темпы продвижения российских войск будут снижаться, ведь оккупационные войска продолжают наступать на населенные пункты, лучше защищенные, например, на Покровск.

Фото: understandingwar.org

Наступление армии РФ уже замедлилось

Американские аналитики обращают внимание на то, что в течение прошлого месяца российские оккупанты действительно снизили темпы своего наступления на поле боя.

Стоит отметить, что они получили всего 593 квадратных километра, что составляет 18,1 квадратного километра в день.

Тем не менее, ежедневные потери армии РФ остались высокими. Речь идет о среднем показателе около 1585 человек в сутки, что стало четвертым историческим максимумом для России.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 24 декабря, что 440 тысяч новобранцев в 2024 году подписали контракты на военную службу с Министерством обороны России, что свидетельствует о том, что Россия, вероятно, набирает ровно столько военнослужащих, чтобы заменить недавние высокие показатели потерь, — предупреждает команда ISW.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атакует дронами Киев и еще несколько областей Украины
Воздушные Силы ВСУ
дрон
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина остановила транзит российского газа
газ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения личного состава армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?