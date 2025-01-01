Скільки солдатів армія РФ втратила в 2024 році — дані американських аналітиків

Згідно з даними ISW, країна-агресорка Росія втратила понад 420 тисяч солдатів просуваючись територією України та в Курській області у 2024 році. Що важливо розуміти, ворог здобув лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

Росія заплатила велику ціну за захоплені території України

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що протягом минулого року армія РФ втрачала в середньому 102 окупанта на кожен квадратний кілометр захопленої території.

Що важливо розуміти, наймасштабніше просування ворога було зафіксовано в період з вересня по листопад 2024 року.

За цей час країна-агресорка здобула 56,5% своїх територіальних надбань, заплативши за це життям 125 800 своїх вояк.

Фото: understandingwar.org

Аналітики наголошують, що Кремль наважився на рекордні втрати особового складу з вересня по листопад 2024 року, прагнучи захопити якомога більше територій.

Проте залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування продовжувати миритися з такими втратами, якщо темпи просування російських військ знижуватимуться, адже окупаційні війська продовжують наступати на населені пункти, які краще захищені, наприклад, на Покровськ. Поширити

Фото: understandingwar.org

Наступ армії РФ уже сповільнився

Американські аналітики звертають увагу на те, що протягом минулого місяця російські окупанти дійсно знизили темпи свого наступу на полі бою.

Варто зазначити, що вони здобули лише 593 квадратних кілометри, що становить 18,1 квадратного кілометра на день.

Попри це, щоденні втрати армії РФ залишилися високими. Йдеться про середній показник близько 1 585 осіб на добу, що стало четвертим історичним максимумом для Росії.