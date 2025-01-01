Україна зупинила транзит російського газу

Вранці 1 січня Україна, як попереджала раніше, припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.

Транзит російського газу територією України зупинено

Як повідомляє Оператор ГТС України, о 07:00 добігла кінця Угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для Фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.

Ще у грудні 2024 року офіційний Київ попередив, що планує припинити транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.

Після цього Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів.

З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах — наголосив він. Поширити

Фото: facebook.com/gas.tso.ua

Як Україна готувалася до реалізації цього рішення

Відомо, що Оператор ГТС України домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

Що важливо розуміти, минулого року Україна вперше отримала гарантовані потужності, збільшені на південному напрямі — це “Вертикальний коридор”, а також зробила гарантовані потужності з Польщі.

Другим напрямом підготовки Товариства до нульового транзиту стала оптимізація витратної частини. Було суттєве скорочено споживання природного газу для власних потреб, а також проведена оптимізація значної кількості активів, яка не задіяна в роботі газотранспортної системи. Поширити

Варто також нагадати, що з 1 січня 2025 року тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте вчетверо — зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.