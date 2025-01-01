Україна зупинила транзит російського газу

Вранці 1 січня Україна, як попереджала раніше, припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.
Головні тези:
- Це рішення матиме важливі наслідки для країни та газового ринку, а також завдасть удару по російській воєнній машині.
- Оператор ГТС України готувався до цього кроку, збільшуючи гарантовані потужності для постачання газу українським та європейським споживачам.
- З 1 січня 2025 року тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте вчетверо.
Транзит російського газу територією України зупинено
Як повідомляє Оператор ГТС України, о 07:00 добігла кінця Угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для Фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.
Ще у грудні 2024 року офіційний Київ попередив, що планує припинити транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.
Після цього Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів.
З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
Як Україна готувалася до реалізації цього рішення
Відомо, що Оператор ГТС України домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.
Що важливо розуміти, минулого року Україна вперше отримала гарантовані потужності, збільшені на південному напрямі — це “Вертикальний коридор”, а також зробила гарантовані потужності з Польщі.
Варто також нагадати, що з 1 січня 2025 року тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте вчетверо — зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.
Рішення безпосередньо пов'язане з припиненням транзиту російського газу.
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