Украина остановила транзит российского газа
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Экономика
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Украина остановила транзит российского газа

газ
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Источник:  online.ua

Утром 1 января Украина, как и предупреждала ранее, остановила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.

Главные тезисы

  • Это решение будет иметь важные последствия для страны и газового рынка, а также нанесет удар по российской военной машине.
  • Оператор ГТС Украины готовился к этому шагу, увеличивая гарантированные мощности для поставки газа украинским и европейским потребителям.
  • С 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастет в четыре раза.

Транзит российского газа по территории Украины остановлен

Как сообщает Оператор ГТС Украины, в 07:00 подошло к концу Соглашение о взаимодействии между ООО «Оператор ГТС Украины» и ПАО «Газпром» для Физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

Еще в декабре 2024 года официальный Киев предупредил, что планирует прекратить транспортировку природного газа с точки входа «Суджа» на восточную границу Украины до точек выхода на западной и южной границах.

После этого оператор ГТС Украины в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.

С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Оператор ГТС Украины заблаговременно подготовил инфраструктуру к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей. Коллектив компании готов к работе в новых условиях, подчеркнул он.

Фото: facebook.com/gas.tso.ua

Как Украина готовилась к реализации этого решения

Известно, что оператор ГТС Украины договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставки газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям.

Что важно понимать, в прошлом году Украина впервые получила гарантированные мощности, увеличенные на южном направлении — это Вертикальный коридор, а также сделала гарантированные мощности из Польши.

Вторым направлением подготовки к нулевому транзиту стала оптимизация расходной части. Было существенно сокращено потребление природного газа для собственных нужд, а также проведена оптимизация значительного количества активов, не задействованная в работе газотранспортной системы.

Следует также напомнить, что с 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастет в четыре раза — со 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.

Решение напрямую связано с прекращением транзита российского газа.

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