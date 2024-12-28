Британские журналисты обращают внимание на то, что Украина приняла финальное решение о прекращении транзита российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года. Это может привести к тому, что РФ начнет атаковать газовую инфраструктуру Украины, чего раньше не было.

Критический момент для Украины и РФ

Нельзя игнорировать тот факт, что Украина находится под давлением некоторых европейских стран, в частности, Словакии, требующих продолжить транзит российского газа.

Глава государства Владимир Зеленский давно дал понять, что заблокирует транзиту российского газа, который усиливает кремлевскую военную машину.

Несмотря на это, Киев согласен на транспортировку газа из других стран, если такой вариант удовлетворит партнеров.

Принимая решение, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38 600-километровой системы газопроводов страны. За последние три года эта сеть не подвергалась ударам, поскольку через нее шел российский газ. Если поставки прекратятся, система может стать мишенью, как это уже было с газохранилищами и источниками электроэнергии, что создаст дополнительные технические проблемы, которые усложнят отопление домов в Украине зимой. Поделиться

Чего добивается Путин и его союзники

Как считают иностранные эксперты, "газовые переговоры будут иметь значение и за пределами Украины".

Что важно понимать, для российского диктатора Владимира Путина и для лидера Словакия Роберта Фицо самым выгодным вариантом было бы продолжение закупок газа европейскими покупателями напрямую у "Газпрома".

В этом случае Россия останется на рынке ЕС без необходимости делиться доходами с посредниками, а Словакия сэкономит на дополнительных расходах по транзиту, — пишет издание. Поделиться

Украинские дипломаты сообщили, что переговоры продолжаются и нельзя полностью исключать возможность заключения соглашения в последний момент.