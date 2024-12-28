Британские журналисты обращают внимание на то, что Украина приняла финальное решение о прекращении транзита российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года. Это может привести к тому, что РФ начнет атаковать газовую инфраструктуру Украины, чего раньше не было.
Главные тезисы
- Украина находится под давлением некоторых европейских стран касательно продолжения транзита российского газа.
- Она готова к транспортировке газа из других источников.
- Защита 38 600-километровой системы газопроводов Украины от атак РФ является критической в случае прекращения транзита.
Критический момент для Украины и РФ
Нельзя игнорировать тот факт, что Украина находится под давлением некоторых европейских стран, в частности, Словакии, требующих продолжить транзит российского газа.
Глава государства Владимир Зеленский давно дал понять, что заблокирует транзиту российского газа, который усиливает кремлевскую военную машину.
Несмотря на это, Киев согласен на транспортировку газа из других стран, если такой вариант удовлетворит партнеров.
Чего добивается Путин и его союзники
Как считают иностранные эксперты, "газовые переговоры будут иметь значение и за пределами Украины".
Что важно понимать, для российского диктатора Владимира Путина и для лидера Словакия Роберта Фицо самым выгодным вариантом было бы продолжение закупок газа европейскими покупателями напрямую у "Газпрома".
Украинские дипломаты сообщили, что переговоры продолжаются и нельзя полностью исключать возможность заключения соглашения в последний момент.
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