Украина приняла финальное решение касательно транзита российского газа

Как заявил глава Кабмина Денис Шмигаль, с 1 января 2025 года Украина прекратит осуществлять транзит российского газа.
Главные тезисы
- Шмигаль заявил о возможном возобновлении транзита только для нероссийского газа по запросу Европейской комиссии.
- Словакия решила провести серию переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа по истечении контракта.
Транзит российского газа через Украину будет прекращен
Денис Шмигаль обращает внимание на то, что соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра — именно тогда физически транзит и будет остановлен.
Несмотря на это, как отметил глава правительства, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и Договору о Энергетической хартии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.
Каковы реакции других стран на такое развитие событий
Недавно российский газовый монополист "Газпром" озвучил прогноз, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет производиться после 31 декабря 2024 года.
На этом фоне Словакия решила провести серию переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа по истечении действующего транзитного контракта через Украину.
Компания SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, обнародовала декларацию о поддержке транзита газа через территорию Украины.
По словам лидера страны Роберта Фицо, он намерен встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, чтобы обсудить возможность продления поставок газа через территорию Украины.
Российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что контракт на транзит газа России через Украину больше не будет, но "Газпром" это "переживет".
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