Украина приняла финальное решение касательно транзита российского газа

Как заявил глава Кабмина Денис Шмигаль, с 1 января 2025 года Украина прекратит осуществлять транзит российского газа.

Транзит российского газа через Украину будет прекращен

Денис Шмигаль обращает внимание на то, что соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра — именно тогда физически транзит и будет остановлен.

Возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать по нашей системе нероссийский газ. Денис Шмигаль Глава Кабмина

Несмотря на это, как отметил глава правительства, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и Договору о Энергетической хартии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

В этой связи технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы, — объяснил премьер-министр. Поделиться

Каковы реакции других стран на такое развитие событий

Недавно российский газовый монополист "Газпром" озвучил прогноз, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет производиться после 31 декабря 2024 года.

На этом фоне Словакия решила провести серию переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа по истечении действующего транзитного контракта через Украину.

Компания SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, обнародовала декларацию о поддержке транзита газа через территорию Украины.

По словам лидера страны Роберта Фицо, он намерен встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, чтобы обсудить возможность продления поставок газа через территорию Украины.