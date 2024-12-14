Санкции ЕС и США и других партнеров Украине заставили страну-агрессорку Россию остановить большую часть работ на крупнейшем в мире заводе по производству сжиженного газа вблизи Мурманска.
Главные тезисы
- Санкции ЕС, США и других партнеров привели к прекращению работы крупнейшего завода по производству сжиженного газа в Арктике
- Россия не подготовилась к негативным последствиям санкций и потере доступа к технологиям в энергетической сфере
- Проект “Арктик СПГ 2” считался наиболее перспективным для российской газовой индустрии, но столкнулся с проблемами из-за западных санкций
- Судостроительные компании отказываются сотрудничать с Россией из-за опасений попасть под санкционное давление
- Санкции против российских СПГ-проектов стали одними из наиболее эффективных мер, направленных против энергетического сектора России
Что известно о прекращении Россией добычи газа в Арктике из-за санкций
Проект "Арктик СПГ 2" должен стать самым перспективным для российской газовой индустрии.
Верфь в селе Белокаменка, где недавно работали около 15 тыс человек, сейчас находится в заброшенном состоянии.
Большинство подрядчиков покинули объект, и работы почти полностью остановились.
Еще год назад кремлевский диктатор Владимир Путин и руководитель компании "Новатек" Леонид Михельсон хвастались перспективами передового объекта для мировой промышленности.
Однако санкции ЕС и США заблокировали стране-агрессорке доступ к необходимым технологиям и оборудованию.
Завод "Арктик СПГ 2" должен был перерабатывать газ из месторождений Западной Сибири и экспортировать его в Азию. Россия успела построить две из трех планируемых платформ, но они так и не заработали. Третья платформа, по оценкам экспертов, вообще вряд ли будет завершена.
Как западные санкции разрушили самый перспективный газовый проект России
Санкции вызвали еще одну критическую проблему для "Новатека" — нехватку ледоколов и танкеров-газовозов, необходимых для транспортировки сжиженного газа.
Судостроительные компании отказываются сотрудничать с Россией, опасаясь попасть под санкционное давление.
Серьезным ударом стало решение Индии, которая объявила, что не будет покупать газ у "Арктик СПГ 2". Однако страна до сих пор принимает часть российских поставок — например, нефти от компании "Роснефть 2".
По данным аналитиков, санкции против российских СПГ-проектов стали одними из самых эффективных мер, направленных против энергетического сектора России. Их влияние уже привело к остановке крупных проектов, которые Кремль рассматривал как стратегически важные для экономики страны.
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