Россия останавливает добычу газа в Арктике из-за санкций
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Экономика
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Россия останавливает добычу газа в Арктике из-за санкций

"Арктик СПГ 2"
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Источник:  The Telegraph

Санкции ЕС и США и других партнеров Украине заставили страну-агрессорку Россию остановить большую часть работ на крупнейшем в мире заводе по производству сжиженного газа вблизи Мурманска.

Главные тезисы

  • Санкции ЕС, США и других партнеров привели к прекращению работы крупнейшего завода по производству сжиженного газа в Арктике
  • Россия не подготовилась к негативным последствиям санкций и потере доступа к технологиям в энергетической сфере
  • Проект “Арктик СПГ 2” считался наиболее перспективным для российской газовой индустрии, но столкнулся с проблемами из-за западных санкций
  • Судостроительные компании отказываются сотрудничать с Россией из-за опасений попасть под санкционное давление
  • Санкции против российских СПГ-проектов стали одними из наиболее эффективных мер, направленных против энергетического сектора России

Что известно о прекращении Россией добычи газа в Арктике из-за санкций

Проект "Арктик СПГ 2" должен стать самым перспективным для российской газовой индустрии.

Верфь в селе Белокаменка, где недавно работали около 15 тыс человек, сейчас находится в заброшенном состоянии.

Большинство подрядчиков покинули объект, и работы почти полностью остановились.

Западные санкции остановили наиболее перспективный газовый проект России
Проект "Арктик СПГ 2"

Еще год назад кремлевский диктатор Владимир Путин и руководитель компании "Новатек" Леонид Михельсон хвастались перспективами передового объекта для мировой промышленности.

Однако санкции ЕС и США заблокировали стране-агрессорке доступ к необходимым технологиям и оборудованию.

Завод "Арктик СПГ 2" должен был перерабатывать газ из месторождений Западной Сибири и экспортировать его в Азию. Россия успела построить две из трех планируемых платформ, но они так и не заработали. Третья платформа, по оценкам экспертов, вообще вряд ли будет завершена.

Как западные санкции разрушили самый перспективный газовый проект России

Санкции вызвали еще одну критическую проблему для "Новатека" — нехватку ледоколов и танкеров-газовозов, необходимых для транспортировки сжиженного газа.

Судостроительные компании отказываются сотрудничать с Россией, опасаясь попасть под санкционное давление.

Серьезным ударом стало решение Индии, которая объявила, что не будет покупать газ у "Арктик СПГ 2". Однако страна до сих пор принимает часть российских поставок — например, нефти от компании "Роснефть 2".

По данным аналитиков, санкции против российских СПГ-проектов стали одними из самых эффективных мер, направленных против энергетического сектора России. Их влияние уже привело к остановке крупных проектов, которые Кремль рассматривал как стратегически важные для экономики страны.

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