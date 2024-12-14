Санкції ЄС та США і інших партнерів Україні змусили країну-агресорку Росію зупинити більшу частину робіт на найбільшому у світі заводі з виробництва скрапленого газу поблизу Мурманська.

Що відомо про припинення Росією видобутку газу в Арктиці через санкції

Зазначається, що проєкт "Арктик СПГ 2" мав стати найперспективнішим для російської газової індустрії.

Верф у селі Білокам'янка, де донедавна працювали близько 15 тис людей, наразі перебуває у занедбаному стані.

Більшість підрядників залишили об'єкт, і роботи майже повністю зупинилися.

Проєкт "Арктик СПГ 2"

Ще рік тому кремлівський диктатор Володимир Путін та керівник компанії "Новатек" Лєонід Міхельсон вихвалялись перспективами передового об’єкту для світової промисловості.

Однак санкції ЄС та США заблокували країні-агресорці доступ до необхідних технологій і обладнання.

Завод "Арктик СПГ 2" мав переробляти газ із родовищ Західного Сибіру та експортувати його до Азії. Росія встигла побудувати дві з трьох запланованих платформ, але вони так і не запрацювали. Третя платформа, за оцінками експертів, взагалі навряд чи буде завершена.

Як західні санкції зруйнували найперспективніший газовий проєкт Росії

Санкції спричинили ще одну критичну проблему для "Новатеку" — брак криголамів і танкерів-газовозів, необхідних для транспортування скрапленого газу.

Суднобудівні компанії відмовляються співпрацювати з Росією, побоюючись потрапити під санкційний тиск.

Серйозним ударом стало також рішення Індії, яка оголосила, що не купуватиме газ у "Арктик СПГ 2". Проте країна досі приймає частину російських поставок — наприклад, нафти від компанії "Роснефть 2.

За даними аналітиків, санкції проти російських СПГ-проєктів стали одними з найефективніших заходів, спрямованих проти енергетичного сектора Росії. Їхній вплив вже призвів до зупинки великих проєктів, які Кремль розглядав як стратегічно важливі для економіки країни.