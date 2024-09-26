Британія ввела санкції проти суден та організацій, пов'язаних із російським СПГ

Британія запровадила санкції проти п'яти суден і двох компаній, пов'язаних із транспортуванням російського СПГ, зокрема проєкту "Арктик СПГ 2". Ці заходи спрямовані на обмеження фінансування, яке підтримує війну РФ проти України.

Що відомо про нові санкції Британії проти РФ

Як зазначили в уряді Британії, СПГ є важливим джерелом доходів для російської економіки, і Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку з 8% до 20%.

Раніше Британія разом зі США та Євросоюзом вже запровадили санкції проти "Арктик СПГ 2", що призвело до скорочення його виробництва.

Нові санкції стосуються компаній і суден, залучених до ключових енергетичних проєктів Росії. Загалом під санкції потрапили 15 суден і організацій, пов'язаних із російським СПГ.

Серед суден, на які накладено обмеження:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

ПІВНІЧНЕ НЕБО (IMO 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Також під санкції потрапили оператори цих суден:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC — оператор PIONEER та ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT — оператор ПІВНІЧНОГО НЕБА

Відповідно до британського законодавства, цим суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, і вони можуть зіткнутися з іншими обмеженнями, зокрема арештом і відмовою в реєстрації.

Що ще важливо знати про нові санкції Британії проти Росії

13 червня 2024 року стало відомо, що Сполучене Королівство ввело нові санкційні обмеження щодо країни-агресорки РФ на тлі її загарбницької війни проти України.

Що важливо розуміти, вони стосуються 50 осіб і компаній та скоординовані із заходами інших країн "Групи семи".

Насамперед йдеться про кораблі "тіньового флоту" Путіна, установи, які є основою російської фінансової системи, та постачальників, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Нові санкції… відобразяться на спроможності Росії фінансувати й постачати її воєнну машину та засвідчують незмінну підтримку України Сполученим Королівством, — наголосив британський уряд. Поширити

Окрім того, зазначається, це перші санкції офіційного Лондона проти російського "тіньового флоту", який дозволяє Росії обходити обмеження країн Заходу щодо торгівлі нафтою.