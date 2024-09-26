Британія ввела санкції проти суден та організацій, пов'язаних із російським СПГ

Британія запровадила санкції проти п'яти суден і двох компаній, пов'язаних із транспортуванням російського СПГ, зокрема проєкту "Арктик СПГ 2". Ці заходи спрямовані на обмеження фінансування, яке підтримує війну РФ проти України.
Головні тези:
- Британія запровадила нові санкції проти п'яти суден і двох компаній, пов'язаних з транспортуванням російського СПГ, що спрямовані на обмеження фінансування війни РФ проти України.
- Санкції стосуються ключових енергетичних проєктів Росії, також під обмеження потрапили оператори суден і судна, заборонені заходити в порти Великої Британії.
- Нові санкції є частиною спільних заходів з США та Євросоюзом і відображають рішучу підтримку України проти агресії РФ.
- Ці заходи спрямовані на обмеження російської економіки, яка прагне збільшити свою частку на світовому ринку з 8% до 20% за допомогою експорту СПГ.
Що відомо про нові санкції Британії проти РФ
Як зазначили в уряді Британії, СПГ є важливим джерелом доходів для російської економіки, і Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку з 8% до 20%.
Раніше Британія разом зі США та Євросоюзом вже запровадили санкції проти "Арктик СПГ 2", що призвело до скорочення його виробництва.
Нові санкції стосуються компаній і суден, залучених до ключових енергетичних проєктів Росії. Загалом під санкції потрапили 15 суден і організацій, пов'язаних із російським СПГ.
Серед суден, на які накладено обмеження:
PIONEER (IMO 9256602)
ASYA ENERGY (IMO 9216298)
NOVA ENERGY (IMO 9324277)
ПІВНІЧНЕ НЕБО (IMO 9953523)
SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)
Також під санкції потрапили оператори цих суден:
OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC — оператор PIONEER та ASYA ENERGY
WHITE FOX SHIP MANAGEMENT — оператор ПІВНІЧНОГО НЕБА
Відповідно до британського законодавства, цим суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, і вони можуть зіткнутися з іншими обмеженнями, зокрема арештом і відмовою в реєстрації.
Що ще важливо знати про нові санкції Британії проти Росії
13 червня 2024 року стало відомо, що Сполучене Королівство ввело нові санкційні обмеження щодо країни-агресорки РФ на тлі її загарбницької війни проти України.
Що важливо розуміти, вони стосуються 50 осіб і компаній та скоординовані із заходами інших країн "Групи семи".
Насамперед йдеться про кораблі "тіньового флоту" Путіна, установи, які є основою російської фінансової системи, та постачальників, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
Окрім того, зазначається, це перші санкції офіційного Лондона проти російського "тіньового флоту", який дозволяє Росії обходити обмеження країн Заходу щодо торгівлі нафтою.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-