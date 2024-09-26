Великобритания ввела санкции против судов и организаций, связанных с российским СПГ

Британия ввела санкции против пяти судов и двух компаний, связанных с транспортировкой российского СПГ, в частности, проекта "Арктик СПГ 2". Эти меры направлены на ограничение финансирования, поддерживающего войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- Новые санкции Британии направлены против пяти судов и двух компаний, связанных с российским СПГ, в том числе проектом “Арктик СПГ 2”.
- Санкции ограничивают финансирование российской экономики, стремящейся увеличить долю на мировом рынке с 8 до 20%.
- Ограничения также затрагивают ключевые энергетические проекты России, включая 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ.
- Санкции привели к сокращению производства проекта “Арктик СПГ 2”, а запрет на заход в порты Великобритании может столкнуть суда с другими ограничениями.
Что известно о новых санкциях Британии против РФ
Как отметили в правительстве Британии, СПГ является важным источником доходов для российской экономики, и Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с 8 до 20%.
Ранее Британия вместе с США и Евросоюзом уже ввели санкции против Арктик СПГ 2, что привело к сокращению его производства.
Новые санкции касаются компаний и судов, вовлеченных в ключевые энергетические проекты России. В общей сложности под санкции попали 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ.
Среди судов, на которые наложены ограничения:
PIONEER (IMO 9256602)
ASYA ENERGY (IMO 9216298)
NOVA ENERGY (IMO 9324277)
СЕВЕРНОЕ НЕБО (IMO 9953523)
SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)
Также под санкции попали операторы этих судов:
OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC — оператор PIONEER и ASYA ENERGY
WHITE FOX SHIP MANAGEMENT — оператор СЕВЕРНОГО НЕБА
Согласно британскому законодательству, этим судам запрещено заходить в порты Великобритании, и они могут столкнуться с другими ограничениями, в том числе арестом и отказом в регистрации.
Что еще важно знать о новых санкциях Британии против России
13 июня 2024 стало известно, что Соединенное Королевство ввело новые санкционные ограничения в отношении страны-агрессорки РФ на фоне ее захватнической войны против Украины.
Что важно понимать, они касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи".
В первую очередь речь идет о кораблях "теневого флота" Путина, учреждениях, являющихся основой российской финансовой системы, и поставщиках, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.
Кроме того, отмечается, это первые санкции официального Лондона против российского "теневого флота", позволяющего России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.
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