Великобритания ввела санкции против судов и организаций, связанных с российским СПГ

Британия ввела санкции против пяти судов и двух компаний, связанных с транспортировкой российского СПГ, в частности, проекта "Арктик СПГ 2". Эти меры направлены на ограничение финансирования, поддерживающего войну РФ против Украины.

Что известно о новых санкциях Британии против РФ

Как отметили в правительстве Британии, СПГ является важным источником доходов для российской экономики, и Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с 8 до 20%.

Ранее Британия вместе с США и Евросоюзом уже ввели санкции против Арктик СПГ 2, что привело к сокращению его производства.

Новые санкции касаются компаний и судов, вовлеченных в ключевые энергетические проекты России. В общей сложности под санкции попали 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ.

Среди судов, на которые наложены ограничения:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

СЕВЕРНОЕ НЕБО (IMO 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Также под санкции попали операторы этих судов:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC — оператор PIONEER и ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT — оператор СЕВЕРНОГО НЕБА

Согласно британскому законодательству, этим судам запрещено заходить в порты Великобритании, и они могут столкнуться с другими ограничениями, в том числе арестом и отказом в регистрации.

Что еще важно знать о новых санкциях Британии против России

13 июня 2024 стало известно, что Соединенное Королевство ввело новые санкционные ограничения в отношении страны-агрессорки РФ на фоне ее захватнической войны против Украины.

Что важно понимать, они касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи".

В первую очередь речь идет о кораблях "теневого флота" Путина, учреждениях, являющихся основой российской финансовой системы, и поставщиках, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.

Новые санкции… отразятся на возможности России финансировать и поставлять ее военную машину и свидетельствуют о неизменной поддержке Украины Соединенным Королевством, — подчеркнуло британское правительство. Поделиться

Кроме того, отмечается, это первые санкции официального Лондона против российского "теневого флота", позволяющего России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.