Украина нанесла санкционный удар по России, Китаю и Ирану

Глава государства Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны — это новые санкции против шести физических и более 40 юридических лиц из Ирана, Китая и России.
Главные тезисы
- Срок действия новых украинских санкций против России и ее союзников в войне – 10 лет.
- США ввели новые санкции против росСМИ из-за их сотрудничества с российскими военными и вмешательства в избирательные процессы в других странах.
- Украина планирует информировать Евросоюз и США о применении санкций и взаимодействовать с ними в вопросах ограничительных мер.
Что известно о новых санкциях Украины против РФ, Ирана и КНР
На сайте Офиса президента Украины сообщается, что указом №638 санкции введены против шести граждан, а также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и Китая.
Что важно понимать, срок действия ограничений — 10 лет.
Кроме того, отмечено, что следующим указом №639 были введены санкции против двух предприятий:
российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк";
Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".
В документах также речь идет о том, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
США также ввели новые санкции против РФ
13 сентября Госдеп США официально объявил о введении новых санкций против российских государственных СМИ.
Главная причина — Вашингтон обвиняет их в тесном сотрудничестве с российскими военными, а также во вмешательстве в демократические выборы в других странах.
Речь идет об ограничениях против трех учреждений и двух физических лиц за тайные операции глобального влияния России.
Как объяснил глава Госдепа США Энтони Блинкен, эти структуры вмешивались в избирательные процессы в разных странах мира, а также пытались уничтожить западную демократию.
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