Украина нанесла санкционный удар по России, Китаю и Ирану

Глава государства Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны — это новые санкции против шести физических и более 40 юридических лиц из Ирана, Китая и России.

Что известно о новых санкциях Украины против РФ, Ирана и КНР

На сайте Офиса президента Украины сообщается, что указом №638 санкции введены против шести граждан, а также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и Китая.

Что важно понимать, срок действия ограничений — 10 лет.

Кроме того, отмечено, что следующим указом №639 были введены санкции против двух предприятий:

российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк"; Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

В документах также речь идет о том, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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США также ввели новые санкции против РФ

13 сентября Госдеп США официально объявил о введении новых санкций против российских государственных СМИ.

Главная причина — Вашингтон обвиняет их в тесном сотрудничестве с российскими военными, а также во вмешательстве в демократические выборы в других странах.

Речь идет об ограничениях против трех учреждений и двух физических лиц за тайные операции глобального влияния России.

Согласно документам, ограничения введены против трех структур RT: агентства “Россия сегодня”, “АНО Евразия” и “АНО ТВ-Новости”. Кроме того, адресные санкции введены против гендиректора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, а также руководительницы "Евразии" Нелли Парутенко. Поделиться

Как объяснил глава Госдепа США Энтони Блинкен, эти структуры вмешивались в избирательные процессы в разных странах мира, а также пытались уничтожить западную демократию.