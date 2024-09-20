Україна завдала санкційного удару по Росії, Китаю та Ірану

Глава держави Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, ввівши нові санкції проти шістьох фізичних і понад 40 юридичних осіб з Ірану, Китаю та Росії.
Головні тези:
- Термін дії нових українських санкцій проти Росії та її союзників у війні - 10 років.
- США ввели нові санкції проти росЗМІ через їхню співпрацю з російськими військовими та втручання у виборчі процеси в інших країнах.
- Україна планує інформувати Євросоюз та США про застосування санкцій та взаємодіяти з ними у питанні обмежувальних заходів.
Що відомо про нові санкції України щодо РФ, Ірану та КНР
На сайті Офісу президента України йдеться про те, що указом №638 санкції запроваджені проти шістьох громадян, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану і Китаю.
Що важливо розуміти, термін дії обмежень — 10 років.
Окрім того, наголошується, що наступним указом №639 були введені санкції проти двох підприємств:
російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк";
Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".
У документах також йдеться про те, що Міністерство закордонних справ України повинне поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
США також запровадили нові санкції проти РФ
13 вересня Держдеп США офіційно оголосив про запровадження нових санкцій проти російських державних ЗМІ.
Головна причина — Вашингтон звинувачує їх у тісній співпраці з російськими військовими, а також у втручанні в демократичні вибори в інших країнах.
Йдеться про обмеження проти трьох установ та двох фізичних осіб за таємні операції глобального впливу Росії.
Як пояснив глава Держдепу США Ентоні Блінкен, ці структури втручалися у виборчі процеси у різних країнах світу, а також намагалися знищити західну демократію.
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