Україна завдала санкційного удару по Росії, Китаю та Ірану

Глава держави Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, ввівши нові санкції проти шістьох фізичних і понад 40 юридичних осіб з Ірану, Китаю та Росії.

Що відомо про нові санкції України щодо РФ, Ірану та КНР

На сайті Офісу президента України йдеться про те, що указом №638 санкції запроваджені проти шістьох громадян, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану і Китаю.

Що важливо розуміти, термін дії обмежень — 10 років.

Окрім того, наголошується, що наступним указом №639 були введені санкції проти двох підприємств:

російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк"; Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

У документах також йдеться про те, що Міністерство закордонних справ України повинне поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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США також запровадили нові санкції проти РФ

13 вересня Держдеп США офіційно оголосив про запровадження нових санкцій проти російських державних ЗМІ.

Головна причина — Вашингтон звинувачує їх у тісній співпраці з російськими військовими, а також у втручанні в демократичні вибори в інших країнах.

Йдеться про обмеження проти трьох установ та двох фізичних осіб за таємні операції глобального впливу Росії.

Згідно з документами, обмеження запроваджені проти трьох структур RT: агентства «Россия сегодня», АНО «Евразия» та АНО «ТВ-Новости». Крім того, адресні санкції введено проти гендиректора «Россия сегодня» Дмитра Кисельова, а також керівниці «Евразии» Неллі Парутенко. Поширити

Як пояснив глава Держдепу США Ентоні Блінкен, ці структури втручалися у виборчі процеси у різних країнах світу, а також намагалися знищити західну демократію.