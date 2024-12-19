Украина продолжит атаковать захваченные Россией газовые платформы вблизи Крыма

Операция Сил обороны Украины по газодобывающим платформам возле Крыма будет продолжена. Так называемые "вышки Бойко" в Черном море является важным пунктом наблюдения для окупантов.
Главные тезисы
- Операция Сил обороны Украины по газовым вышкам возле Крыма будет продолжена.
- Украина вернула контроль над некоторыми газовыми платформами, однако борьба за них продолжается.
- Битва Украины за вышки у берегов Крыма продолжается, Россия использует платформы в военных целях.
Силы обороны Украины продолжат операции по газовым вышкам в Черном море
Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неешпапа.
Он отметил, что атаку на платформы тщательно готовили, операция будет продолжена.
По его словам, удары по вышкам наносились не только морскими дронами, но и другими видами вооружения.
Битва за вышки возле Крыма
У берегов оккупированного Крыма находятся газо- и нефтедобывающие платформы, более известные как "вышки Бойко".
Россия захватила платформы в 2014 году и использовали их в военных целях уже во время полномасштабной войны. В частности, на вышках установили радиолокационные станции.
В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море. В августе 2024 года сообщалось об атаках на еще одну газовую вышку в Черном море.
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