Украина продолжит атаковать захваченные Россией газовые платформы вблизи Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Украина продолжит атаковать захваченные Россией газовые платформы вблизи Крыма

Вышки
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Источник:  АрміяInform

Операция Сил обороны Украины по газодобывающим платформам возле Крыма будет продолжена. Так называемые "вышки Бойко" в Черном море является важным пунктом наблюдения для окупантов.

Главные тезисы

  • Операция Сил обороны Украины по газовым вышкам возле Крыма будет продолжена.
  • Украина вернула контроль над некоторыми газовыми платформами, однако борьба за них продолжается.
  • Битва Украины за вышки у берегов Крыма продолжается, Россия использует платформы в военных целях.

Силы обороны Украины продолжат операции по газовым вышкам в Черном море

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неешпапа.

Он отметил, что атаку на платформы тщательно готовили, операция будет продолжена.

Мы не можем позволять противнику знать на море, не можем позволить следить за нашими гражданскими или военными кораблями и вообще понимать обстановку.

Алексей Неешпапа

Алексей Неешпапа

Командующий Военно-морскими силами Украины

По его словам, удары по вышкам наносились не только морскими дронами, но и другими видами вооружения.

Нам известно, что враг там оставил спецназовцев, но они ограничены логистически, поэтому обеспечивают только воздушным путем с привлечением вертолетов. Мы и дальше будем работать по таким вышкам.

Битва за вышки возле Крыма

У берегов оккупированного Крыма находятся газо- и нефтедобывающие платформы, более известные как "вышки Бойко".

Россия захватила платформы в 2014 году и использовали их в военных целях уже во время полномасштабной войны. В частности, на вышках установили радиолокационные станции.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море. В августе 2024 года сообщалось об атаках на еще одну газовую вышку в Черном море.

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