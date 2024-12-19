Україна продовжить атакувати захоплені Росією газові платформи поблизу Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна продовжить атакувати захоплені Росією газові платформи поблизу Криму

Вишки
Джерело:  АрміяInform

Операція Сил оборони України щодо газовидобувних платформ біля Криму буде продовжена. Так звані “вишки Бойка” у Чорному морі є важливим пунктом спостереження для окупантів.

Головні тези:

  • Силами оборони України буде продовжена операція щодо газових платформ у Чорному морі біля окупованого Криму.
  • Атаки на газові вишки не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння є частиною стратегії українських силовиків.
  • Україна повернула контроль над деякими газовими платформами у Чорному морі, проте боротьба за них триває.

Сили оборони України продовжать операції щодо газових вишок у Чорному морі

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Він зазначив, що атаку на платформи ретельно готували, операція буде продовжена.

Ми не можемо дозволяти противнику мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку.

Олексій Неїжпапа

Олексій Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил України

За його словами, удари по вишках завдались не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння.

Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі будемо працювати по таких вишках.

Битва за вишки біля Криму

Біля берегів окупованого Криму знаходяться газо- та нафтовидобувні платформи, більш відомі як "вишки Бойка".

Росія захопила платформи у 2014 році і використовували їх у військових цілях вже під час повномасштабної війни. Зокрема на вишках встановили радіолокаційні станції.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У серпні 2024 року повідомлялося про атаки на ще одну газову вишку в Чорному морі.

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