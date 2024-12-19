Україна продовжить атакувати захоплені Росією газові платформи поблизу Криму

Операція Сил оборони України щодо газовидобувних платформ біля Криму буде продовжена. Так звані “вишки Бойка” у Чорному морі є важливим пунктом спостереження для окупантів.

Сили оборони України продовжать операції щодо газових вишок у Чорному морі

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Він зазначив, що атаку на платформи ретельно готували, операція буде продовжена.

Ми не можемо дозволяти противнику мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку. Олексій Неїжпапа Командувач Військово-морських сил України

За його словами, удари по вишках завдались не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння.

Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі будемо працювати по таких вишках. Поширити

Битва за вишки біля Криму

Біля берегів окупованого Криму знаходяться газо- та нафтовидобувні платформи, більш відомі як "вишки Бойка".

Росія захопила платформи у 2014 році і використовували їх у військових цілях вже під час повномасштабної війни. Зокрема на вишках встановили радіолокаційні станції.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У серпні 2024 року повідомлялося про атаки на ще одну газову вишку в Чорному морі.