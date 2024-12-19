Україна продовжить атакувати захоплені Росією газові платформи поблизу Криму

Операція Сил оборони України щодо газовидобувних платформ біля Криму буде продовжена. Так звані “вишки Бойка” у Чорному морі є важливим пунктом спостереження для окупантів.
Головні тези:
- Силами оборони України буде продовжена операція щодо газових платформ у Чорному морі біля окупованого Криму.
- Атаки на газові вишки не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння є частиною стратегії українських силовиків.
- Україна повернула контроль над деякими газовими платформами у Чорному морі, проте боротьба за них триває.
Сили оборони України продовжать операції щодо газових вишок у Чорному морі
Про це повідомив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
Він зазначив, що атаку на платформи ретельно готували, операція буде продовжена.
За його словами, удари по вишках завдались не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння.
Битва за вишки біля Криму
Біля берегів окупованого Криму знаходяться газо- та нафтовидобувні платформи, більш відомі як "вишки Бойка".
Росія захопила платформи у 2014 році і використовували їх у військових цілях вже під час повномасштабної війни. Зокрема на вишках встановили радіолокаційні станції.
У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У серпні 2024 року повідомлялося про атаки на ще одну газову вишку в Чорному морі.
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