Україна ухвалила фінальне рішення щодо транзиту російського газу

Як заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, з 1 січня 2025 року Україна перекриє транзит російського газу.

Транзит російського газу через Україну буде припинено

Денис Шмигаль звертає увагу на те, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, о 7:00 ранку — саме тоді фізично транзит й буде зупинено.

Відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ. Денис Шмигаль Глава Кабміну

Попри це, як зазначив очільник уряду, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС і Договору до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії.

У зв'язку з цим технічно транзит на запит європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули, — пояснив прем'єр-міністр. Поширити

Якими є реакції інших країн на такий розвиток подій

Нещодавно російський газовий монополіст "Газпром" озвучив прогноз, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

На цьому тлі Словаччина вирішила провести серію перемовин, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.

Компанія SPP, найбільший постачальник енергії в Словаччині, оприлюднила декларацію про підтримку транзиту газу через територію України.

За словами лідера країни Роберта Фіцо, він має намір зустрітися з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливість продовження постачання газу через територію України.