Акції російського "Газпрому" побили антирекорд 15-річної давності
Категорія
Економіка
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Акції російського "Газпрому" побили антирекорд 15-річної давності

Газпром
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Джерело:  online.ua

Акції російського газового монополіста "Газпрому" стрімко просіли в ціні до 106 рублів. Що важливо розуміти, це найнижчий показник за останні 15 років.

Головні тези:

  • Акції “Газпрому” демонструють невпинне падіння протягом тривалого часу..
  • На спад ціни акцій вплинуло рішення Єврокомісії щодо можливого розірвання транзиту російського газу, що спричинило загострення ситуації на ринку.
  • Дізнайтеся рішення країн ЄС щодо боротьби з тіньовим флотом РФ.

Акції "Газпрому" невпинно дешевшають

Згідно з даними торгів на Московській біржі, ціна падала аж до 106,44 рубля.

Аналітики звертають увагу на те, що востаннє акції російського монополіста коштували так дешево 15 років тому, в січні 2009 року.

Раніше, через падіння курсу рубля до долара, акції "Газпрому" впали майже до 1 долара.

Російське видання The Moscow Times, яке позиціонує себе як опозиційне, наголошує, що акції почали падати близько тижня тому.

За словами журналістів, це сталося після заяви Єврокомісії про те, що офіційний Брюссель готовий до припинення транзиту російського газу і не чекають значного впливу на ціни.

17 грудня Єврокомісія дала зрозуміти, що в блоці готові до розірвання договору на транзит і мають альтернативні джерела постачань.

Фото: скриншот

12 країн Євросоюзу вирішили разом протистояти тіньовому флоту РФ

17 грудня стали відомо результати саміту лідерів JEF, що відбувся в Естонії.

Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія дійшли згоди, що будуть разом протистояти використанню Росією тіньового флоту для перевезення власної нафти в обхід санкцій.

Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот Росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії, — йдеться у спільній заяві лідерів JEF.

Учасники саміту звертають увагу на те, що використання Росією тіньового флоту для продажу власної нафти в обхід західних санкцій створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства. 

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