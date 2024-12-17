Акции российского "Газпрома" побили антирекорд 15-летней давности

Акции российского газового монополиста "Газпрома" стремительно просели в цене до 106 рублей. Что важно понимать, это самый низкий показатель за последние 15 лет.
Главные тезисы
- Акции "Газпрома" демонстрируют падение в течение длительного времени.
- На снижение цены акций повлияло решение Еврокомиссии относительно возможного расторжения транзита российского газа, что повлекло за собой обострение ситуации на рынке.
- Узнайте решение стран ЕС по борьбе с теневым флотом РФ.
Акции "Газпрома" постоянно дешевеют
Согласно данным торгов на Московской бирже, цена падала до 106,44 рубля.
Аналитики обращают внимание на то, что последний раз акции российского монополиста стоили так дешево 15 лет назад, в январе 2009 года.
Ранее из-за падения курса рубля к доллару акции "Газпрома" упали почти до 1 доллара.
Российское издание The Moscow Times, позиционирующее себя как оппозиционное, отмечает, что акции начали падать около недели назад.
По словам журналистов, это произошло после заявления Еврокомиссии о том, что официальный Брюссель готов к прекращению транзита российского газа и не ожидает значительного влияния на цены.
17 декабря Еврокомиссия дала понять, что в блоке готовы к расторжению договора на транзит и имеют альтернативные источники поставок.
12 стран Евросоюза решили вместе противостоять теневому флоту РФ
17 декабря стали известны результаты состоявшегося в Эстонии саммита лидеров JEF.
Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания пришли к согласию, что будут вместе противостоять использованию Россией теневого флота для перевозки собственной нефти в обход санкций.
Участники саммита обращают внимание на то, что использование Россией теневого флота для продажи собственной нефти в обход западных санкций создает риски для окружающей среды, морской безопасности, международной морской торговли, а также международного морского судоходства.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-