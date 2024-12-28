Україна припиняє транзит російського газу. Чого очікувати від Путіна

Британські журналісти звертають увагу на те, що Україна ухвалила фінальне рішення про припинення транзиту російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року. Це може призвести до того, що РФ почне атакувати газову інфраструктуру України, чого не було раніше.

Критичний момент для України та РФ

Не можна ігнорувати той факт, що Україна перебуває під тиском деяких європейських країн, зокрема Словаччини, які вимагають продовжити транзит російського газу.

Глава держави Володимир Зеленський давно дав зрозуміти, що заблокує транзиту російського газу, який насичує кремлівську воєнну машину.

Попри це, Київ згоден на транспортування газу з інших країн, якщо такий варіант задовольнить партнерів.

Ухвалюючи рішення, український лідер має враховувати необхідність захисту 38 600-кілометрової системи газопроводів країни. За останні три роки ця мережа не зазнавала ударів, оскільки через неї йшов російський газ. Якщо постачання припиняться, то система може стати мішенню, як це вже було з газосховищами та джерелами електроенергії, що створить додаткові технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків в Україні взимку. Поширити

Чого добивається Путін та його союзники

Як вважають іноземні експерти, "газові переговори матимуть значення і за межами України".

Що важливо розуміти, для російського диктатора Володимира Путіна, і для лідера Словаччина Роберта Фіцо найвигіднішим варіантом було б продовження закупівель газу європейськими покупцями напряму в "Газпрому".

У цьому разі Росія залишиться на ринку ЄС без необхідності ділитися доходами з посередниками, а Словаччина заощадить на додаткових витратах на транзит, — пише видання. Поширити

Українські дипломати повідомили, що переговори тривають і не можна повністю виключати можливість укладення угоди в останню мить.