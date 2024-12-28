Україна припиняє транзит російського газу. Чого очікувати від Путіна
Категорія
Економіка
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Україна припиняє транзит російського газу. Чого очікувати від Путіна

Путін
Джерело:  Bloomberg

Британські журналісти звертають увагу на те, що Україна ухвалила фінальне рішення про припинення транзиту російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року. Це може призвести до того, що РФ почне атакувати газову інфраструктуру України, чого не було раніше.

Головні тези:

  • Україна знаходиться під тиском деяких європейських країн щодо продовження транзиту російського газу.
  • Вона готова до транспортування газу з інших джерел.
  • Захист 38 600-кілометрової системи газопроводів України від атак РФ є критичним у разі припинення транзиту.

Критичний момент для України та РФ

Не можна ігнорувати той факт, що Україна перебуває під тиском деяких європейських країн, зокрема Словаччини, які вимагають продовжити транзит російського газу.

Глава держави Володимир Зеленський давно дав зрозуміти, що заблокує транзиту російського газу, який насичує кремлівську воєнну машину.

Попри це, Київ згоден на транспортування газу з інших країн, якщо такий варіант задовольнить партнерів.

Ухвалюючи рішення, український лідер має враховувати необхідність захисту 38 600-кілометрової системи газопроводів країни. За останні три роки ця мережа не зазнавала ударів, оскільки через неї йшов російський газ. Якщо постачання припиняться, то система може стати мішенню, як це вже було з газосховищами та джерелами електроенергії, що створить додаткові технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків в Україні взимку.

Чого добивається Путін та його союзники

Як вважають іноземні експерти, "газові переговори матимуть значення і за межами України".

Що важливо розуміти, для російського диктатора Володимира Путіна, і для лідера Словаччина Роберта Фіцо найвигіднішим варіантом було б продовження закупівель газу європейськими покупцями напряму в "Газпрому".

У цьому разі Росія залишиться на ринку ЄС без необхідності ділитися доходами з посередниками, а Словаччина заощадить на додаткових витратах на транзит, — пише видання.

Українські дипломати повідомили, що переговори тривають і не можна повністю виключати можливість укладення угоди в останню мить.

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