Британські журналісти звертають увагу на те, що Україна ухвалила фінальне рішення про припинення транзиту російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року. Це може призвести до того, що РФ почне атакувати газову інфраструктуру України, чого не було раніше.
Головні тези:
- Україна знаходиться під тиском деяких європейських країн щодо продовження транзиту російського газу.
- Вона готова до транспортування газу з інших джерел.
- Захист 38 600-кілометрової системи газопроводів України від атак РФ є критичним у разі припинення транзиту.
Критичний момент для України та РФ
Не можна ігнорувати той факт, що Україна перебуває під тиском деяких європейських країн, зокрема Словаччини, які вимагають продовжити транзит російського газу.
Глава держави Володимир Зеленський давно дав зрозуміти, що заблокує транзиту російського газу, який насичує кремлівську воєнну машину.
Попри це, Київ згоден на транспортування газу з інших країн, якщо такий варіант задовольнить партнерів.
Чого добивається Путін та його союзники
Як вважають іноземні експерти, "газові переговори матимуть значення і за межами України".
Що важливо розуміти, для російського диктатора Володимира Путіна, і для лідера Словаччина Роберта Фіцо найвигіднішим варіантом було б продовження закупівель газу європейськими покупцями напряму в "Газпрому".
Українські дипломати повідомили, що переговори тривають і не можна повністю виключати можливість укладення угоди в останню мить.
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